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Lenovo K12 ve K12 Pro Tanıtıldı

Uygun fiyatı ile dikkat çeken Lenovo K12 ve K12 Pro akıllı telefon modelleri tanıtıldı.

Selin Polat

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Lenovo K12 ve K12 Pro

Beklendiği gibi, Lenovo K12 serisi Çin’de tanıtıldı ve ikisinin sadece Çin pazarı için yeniden markalanmış Motorola telefonları olması şaşırtıcı değil. K12, Moto E7 Plus ile özdeşken, K12 Pro, geçen ay Avrupa’da duyurulan sadece yeniden yapılandırılmış bir Moto G9 Power.

Lenovo K12, 8 MP selfie kamerası için su damlası çentikli 6,5 inç HD + LCD ile birlikte geliyor. Donanım tarafında ise 4 GB RAM ve 64 GB depolama ile eşleştirilmiş Snapdragon 460 yonga setinden güç alır.

2MP derinlik sensörünün yanında 48MP ana kamera bulunuyor. Batarya kapasitesi 5.000 mAh ve Anroid 10 işletim sistemi ile birlikte kutudan çıkıyor.

Lenovo K12‘nin fiyatı yaklaşık 122 $ olarak belirlendi, ancak ilk satışlar 107 $ fiyat etiketine sahip olacak.

K12 Pro, aynı HD + çözünürlüğe sahip 6,8 inç LCD ve 16 MP selfie kamerası için sol köşede delikli bir kesik ile geliyor. Makro çekimler ve derinlik algısı için iki 2MP sensörün yanı sıra arka tarafta 64MP ana kamera modülü vardır. Telefon, 4GB RAM ve 128GB depolamayla birlikte Snapdragon 662 tarafından desteklenmektedir. Pil tarafında ise 20W hıza sahip devasa bir 6.000 mAh pil bulunuyor.

K12 Pro yaklaşık 153 $’a satılıyor, ancak ilk satış bu modelde de 137 $’dan başlayacak.

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