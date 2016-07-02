Lenovo K5 [İnceleme]

Lenovo K5; uygun fiyatı, metal tasarımı ve Snapdragon 415 işlemcisi ile dikkat çekiyor. Fiyat/performans odaklı Lenovo K5’in detaylı incelemesi sizler için yayında.

Lenovo; giriş seviyesi ve orta seviye akıllı telefonlar içerisinde fiyat/performans odaklı üyeleri ile dikkat çekmeyi başardı. Özellikle de 4.5G’nin ülkemizde faaliyete başlaması ile birlikte Lenovo’nun satış rakamlarında ciddi bir artış meydana geldi. Lenovo, pazardaki yerini sağlama alması ile birlikte bu defa karşımıza çok daha iddialı bir telefon ile çıkıyor:Lenovo K5.

Lenovo K5 ülkemizde 700 TL’ye satışa sunuldu. Metal tasarımı ve Snapdragon 415 işlemcisi ile dikkat çeken Lenovo K5 performans anlamında fiyatının üzerinde bir performans sergiliyor. Durum böyle olunca da kısa zamanda büyük ses getirmeyi başardı. Bir çok kişi Lenovo K5’i merak ediyor ve hakkında detaylı bilgi edinmek istiyor. Biz de bu nedenle Lenovo K5’i edindik ve detaylı incelemesini yaptık. Keyifli okumalar…

Lenovo K5 Detaylı Teknik Özellikleri

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Artıları (+)

Uygun Fiyat

Tasarım

Performans

Eksileri (-)

Kamera

Kötü Kulaklık

Ekran Koruması Yok

Tasarım

Lenovo K5, tasarım özellikleriyle öne çıkan bir telefon. Özellikle de kendi fiyat segmentindeki telefonlar ile karşılaştırdığımızda Lenovo K5, bir çok rakibinin önüne geçmeyi başarıyor. Lenovo K5‘in tasarımı hem şık hem ergonomik hem de kaliteli materyalden oluşuyor.

Telefonun kasası tamamen metal malzemeden oluşuyor. Arka kapak ise alüminyum-metal karışımı malzemeden üretilmiş. Arka kapak çıkarılabilir yapıya sahip.

Telefonun ölçülerine baktığımızda ise 142 x 71 x 8 mm boyutlarını ve 142 gram ağırlığa sahip olduğunu görüyoruz. Telefonun boyutlarının tek elle kullanıma uygun ve ağırlığının hafif olduğunu söyleyebiliriz.

Telefonun ön yüzüne baktığımızda 5 inç boyutunda ekran ve ekranın altında kapasitif butonların yer aldığını görüyoruz. Ekran/ çerçeve oranı %68 seviyesinde.

Arka yüze baktığımızda ise kamera ve flaşın haricinde çift hoparlör yer aldığını görüyoruz. Lenovo’nun pek çok telefonunda olduğu gibi Lenovo K5’de de Dolby Atmos ses özelliği bulunuyor. Dolby Atmos sayesinde hoparlörden güçlü, derin ve kaliteli ses alıyoruz. Sadece hoparlör çıkışı değil kulaklık çıkışı da kaliteli ses veriyor.

Arka kapağı çıkarttığımızda batarya, SIM kart ve MicroSD hafıza kartı girişi ile karşılaşıyoruz. Cihaza 32 GB’a kadar hafıza kartı takılabiliyor. Hafıza kartı takmak için maalesef bataryayı çıkarmamız gerekiyor. Lenovo K5’in yurtdışında satılan versiyonlarında çift sim kart desteği bulunuyor ama ülkemizdeki versiyonların tek sim desteğine sahip olduğunu belirtmeliyim.

Güç butonu ve ses açma-kısma butonu cihazın sağ kenarında yer alıyor. MicroUSB girişi ve kulaklık girişinin ise üst kenarda yer aldığını görmekteyiz.

Renk seçeneği olarak altın ve gri renk seçenekleri bulunuyor.

Özetleyecek olursak Lenovo K5 tasarımsal anlamda cezbedici bir görünüme sahip. Sadece görünüm olarak değil ergonomik anlamda ve malzeme kalitesi bakımından da kullanıcını memnun edecektir.

Ekran

Lenovo K5; 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde, 5 inç boyutunda, IPS LCD panel ekrana sahip. Ekranın piksel yoğunluğu değeri 294ppi. Bu fiyat aralığındaki diğer telefonlara baktığımızda aynı çözünürlüğün ve benzer ekran boyutunun kullanıldığını görüyoruz.

Ekranın sunduğu kalite fiyatına göre gayet yeterli seviyede. Parlaklık seviyesi, görüş açıları, görüntünün keskinliği ve kontrast oranı bakımından kendinden beklenileni vermeyi başarıyor.

Ekranın çizilmelere yada kırılmalara karşı Gorilla Glass koruma teknolojisi bulunmuyor. Artık bir standart haline gelmiş bu teknolojinin bulunmaması çok büyük bir eksiklik. Zira çok daha düşük fiyatlı telefonlarda bile en az Gorilla Glass 3’e yer veriliyor. Lenovo K5’i aldığınız andan itibaren ekran koruyucusu kullanmanızda fayda var. En azından Lenovo, kutu içeriğine bir adet ekran koruyucu koymayı ihmal etmemiş.

Kamera

Telefonun kamera özelliklerine baktığımızda ise ana kamera olarak 13 MP çözünürlüğünde, Full HD video kayıt yeteneğine sahip arka kamera bulunuyor. Kameraya tek tonlu led flaş eşlik ediyor.

Arka kamera ile çektiğimiz fotoğrafların tatminkar kalitede olduğunu görüyoruz. Fiyatına göre iyi denebilecek seviyede çekimler elde ettik. Fakat fotoğrafların kaydedilme süresi baya uzun sürüyor. Lenovo K5 kamerasıyla öne çıkan bir telefon değil. Bu nedenle beklentilerimiz yüksek değildi. Eğer arka kamera ile sürekli çekimler yapacaksanız ve bu fotoğrafların kalitesi sizin için önemli ise Lenovo K5 sizi memnun etmeyecektir. Bütçenizi daha da arttırıp farklı alternatiflere yönelmelisiniz.

Ön kameraya baktığımızda ise 5 MP çözünürlüğünde bir kamera ile karşılaşıyoruz. Ön kamera arka kameraya göre rakiplerinin bir tık gerisinde kalıyor. Eğer sürekli ön kamerayı kullanan birisi iseniz memnun kalmayabilirsiniz.

Performans

Lenovo K5 gücünü Snapdragon 415 işlemcisinden alıyor. İşlemciye 2 GB RAM ve Adreno 405 grafik işlemcisi eşlik ediyor.

Daha önce ülkemizde Snapdragon 415 işlemcili bir telefon ile karşılaşmamıştık. Snapdragon 415, Snapdragon’un en yeni giriş seviye işlemcisi konumunda. Snapdragon 415, 1.4 GHz hızında çalışan 8 adet Cortex-A53 çekirdeklerinden oluşuyor. İşlemcinin sunduğu performans Snapdragon 610’a çok yakın seviyede. Benchmark testlerinde iki işlemci arasında çok az fark çıkıyor.

Grafik işlemcisi Adreno 405’in daha önce Snapdragon 610’da da kullanıldığını görmüştük. Bu nedenle Lenovo K5’in oyun performansı hakkında az çok bilgi sahibi idik. Lenovo K5’in bulunduğu fiyat aralığında Snapdragon 410’lu ve Adreno 306’lı telefonlar yer alıyor. Bu donanıma sahip telefonlar üst seviye oyunlarda yetersiz gelebiliyor. Ama Lenovo K5, rakiplerinin bir adım önünde yer alan donanımı sayesinde oyunlarda yüksek performans vermeyi başarıyor. 1000-1200 liralık telefonların verdiği oyun performansını 700 liralık Lenovo K5 alabiliyoruz.

Benchmark Puanları

Quadrant – 15473

Antutu (64 bit) – 28201 | 3D – 3845

Nenamark 2 – 59.3fps

Depolama Belleği Hızları – Okuma (92MB/s), Yazma (14MB/s)

Cihazda Android 5.1.1 işletim sistemi yer alıyor. Günümüz için Android’in bu sürümünün eski olduğunu söyleyebiliriz. Android Marshmallow güncellemesinin gelip gelmeyeceği yönünde bir açıklama bulunmuyor.

Lenovo’nun alışılageldik Vibe UI arayüzü kullanılıyor. Vibe UI arayüzünde herhangi bir uygulama çekmecesi bulunmuyor. Tüm uygulamalar ana ekranda yer alıyor. Vibe UI’da standart Android arayüzüne göre çok fazla özelleştirme içeriyor. Eğer sade bir Android deneyimi istiyorsanız üzülebilirsiniz.

Lenovo K5, fiyatına göre yüksek performans sunmayı başarıyor. Yazılımsal anlamda bir takım sorunlar olsa da performans gerektiren işlemlerde kendinden beklenileni yapmayı başarıyor hatta beklentilerin üzerine de çıkabiliyor.

Batarya

Çıkarılabilir 2750 mAh büyüklüğündeki batarya Lenovo K5’e güç veriyor. Hızlı şarj özelliği bulunmuyor. Kutu içeriğinden gelen 5V 1.5A adaptör ile 2 saat 45 dakikada bataryanın tamamını şarj edilebiliyor. Bu süre biraz uzun.

Lenovo K5 normal kullanım senaryosunda bir günü çıkarmak için yeterli kullanım süresini sunuyor. Fakat gün içerisinde yoğun internet kullanımı ve uzun süre oyun oynarsanız gün bitmeden piliniz bitebilir.

Son Olarak

Telefonun kutu içeriğinden telefona ek olarak ekran koruyucu, şeffaf silikon kılıf ve kulaklık çıkıyor. Ekran koruyucu ve kılıf çıkıyor olması güzel düşünülmüş zira ülkemizde Lenovo’nun aksesuarlarını bulmak zor olabiliyor. Kulaklık çok vasat bir görünüme ve kötü diyebileceğim seviyede bir kaliteye sahip. Ne yazık ki günümüz teknolojisinin gerisinde kalmış.

Telefonun bağlantı özelliklerine baktığımızda 4.5G desteklediğini ve Cat4 tipi modeme sahip olduğunu görüyoruz. Bluetooth v4.1 ve GPS desteği bulunurken NFC ve Kızılötesi bulunmuyor. Cihazın kutu içeriğinden çıktığı haliyle radyo özelliği olmasa da geçtiğimiz günlerde aldığı güncelleme ile radyo özelliğine kavuştu.

Depolama alanı olarak sadece 16 GB seçeneği bulunuyor. Dilerseniz telefonun hafızasını 32 GB’a kadar microSD kart ile hafızayı arttırabilirsiniz.

Lenovo K5 ülkemizde 700 TL’ye satılıyor.

Lenovo K5 Detaylı Teknik Özellikleri



Cepkolik Telefon Karşılaştırma Aracı