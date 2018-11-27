Yeni bir sızdırılan haber, Lenovo‘nun yeni bir orta sınıf akıllı telefon üzerinde çalıştığını ortaya çıkardı. Kaynağa göre telefon, yeniden gündeme gelmesi planlanan K5 serisine katılarak Lenovo K5X adıyla piyasaya sürülecek.

Lenovo K5X, 6GB RAM ile güçlendirilen bir Snapdragon 636 işlemci tarafından desteklenecek. Depolama kapasitesinden bahsedilmiyor, ancak Lenovo severler için bu telefon 64GB veya hatta 128GB olabilir.

Ekran boyutu, kameralar ve hatta batarya kapasitesi gibi birçok özellik eksik. Ancak, sızıntı kaynağına göre 1080×2160 çözünürlüğe sahip olacağını ve Android 8.1 Oreo ile kutudan çıkacağı ifade ediliyor.

Kaynak aynı zamanda Lenovo K5X’in TENAA üzerindeki L38041 model numaralı Lenovo telefon olduğunu da iddia ediyor. Ancak, bu telefon yukarıdaki çözünürlükten farklı olan 2246×1080 çözünürlüğe sahip. Bu çözünürlüğe sahip telefonların bir çentiğe sahip olması ve eklenen görüntünün telefonun çentiği olmadığını göstermesi TENAA’nın yanlış olduğunu gösteriyor.

Lenovo L38041 cep telefonunda 6.18 inç ekranı, 3GB/4GB/6GB RAM ve 32GB/ 64GB/128GB depolama alanına sahip 1.8GHz işlemci bulunuyor. Arka tarafında 16MP+5MP çift kamera ayarı bulunurken, bir 8MP sensörlü selfie kamerası ön tarafta yer alır.