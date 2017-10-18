Lenovo, K8, K8 Plus ve K8 Note için Android 8.0 Oreo Güncellemesini Doğruladı

Lenovo, üç modelinden birine sahipseniz, Android 8.0 Oreo için bir güncelleme almayı beklemeniz gerektiğini söylüyor. Biz K8, K8 Plus ve K8 Note modelleri hakkında konuşuyoruz. Bunların hepsi işletim sisteminin en yeni sürümüne yükseltilecek ve orta menzilli telefonlar için kesinlikle iyi bir haber.

Öte yandan, güncellemeler için yayınlanma zaman çizelgesi paylaşıldı ve Çin’li şirkete göre, K8, Haziran 2018‘de, K8 Plus ve K8 Note ise temmuz ayında bu güncellemeleri alacak.

Bu telefonlardan herhangi birine sahipseniz, ağustos ayından bu yana Google destekli cihazlarda çalışan Oreo güncellemesi için halen sekiz veya dokuz ay beklemelisiniz. Ve Google her zamanki programına bağlı kalırsa, 2018 yılının Ağustos ayında Android 9.0 versiyonunu tanıtacak.

Lenovo’nun telefonları güncellemesi için neden bu kadar süre beklediğini henüz bilmiyoruz. Muhtemelen de öğrenemeyeceğiz. Şimdilik, Oreo’yu alması beklenen başka Lenovo cihazı bulunmadığını bilmek de hoşunuza gitmeyebilir. Bu yüzden yinede K8 sahipleri şanslı sayılmalıdır.