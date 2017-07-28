Teknoloji Haberleri

Lenovo K8 Note Önümüzdeki Ay Geliyor

Cepkolik » Akıllı Telefon » Lenovo K8 Note Önümüzdeki Ay Geliyor
Lenovo K8 Note Önümüzdeki Ay Geliyor
28-07-2017
25
0

Lenovo, sosyal medya hesaplarında 9 Ağustos 2017‘de K8 Note model akıllı telefonunu tanıtacağını açıkladı.

K8 Note, büyük ekranlı akıllı telefon olan geçen yılki model K6 Note’unun halefi. K8 Notu için henüz özellikleri konusunda bir onayımız yok, ancak bir Geekbench listesinde bir MediaTek MT6797 ve 4GB RAM kullanacağı bahsediliyor.

Cihaz önümüzdeki ay tanıtılacağı için yakında çok daha fazla detay ve görsel paylaşacağımızı düşünüyorum.

Etiketler

Değerli düşüncelerinizi almak isteriz:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.