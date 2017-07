Lenovo K8 Note Önümüzdeki Ay Geliyor

Lenovo, sosyal medya hesaplarında 9 Ağustos 2017‘de K8 Note model akıllı telefonunu tanıtacağını açıkladı.

K8 Note, büyük ekranlı akıllı telefon olan geçen yılki model K6 Note’unun halefi. K8 Notu için henüz özellikleri konusunda bir onayımız yok, ancak bir Geekbench listesinde bir MediaTek MT6797 ve 4GB RAM kullanacağı bahsediliyor.

Cihaz önümüzdeki ay tanıtılacağı için yakında çok daha fazla detay ve görsel paylaşacağımızı düşünüyorum.

Most of you did get it right! The #LenovoK8Note will #KillTheOrdinary & leave the rest behind! Ready to see it uncage on 09.08.17? Save it! pic.twitter.com/FKp1Nibknu

— Lenovo India (@Lenovo_in) 28 Temmuz 2017