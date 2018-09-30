Akıllı telefonlarda da yavaş yavaş yeni teknolojilere geçiş yapmaya başlıyoruz. Çerçeveli akıllı telefonlardan çerçevesiz modellere geçilmesiyle başlayan süreçte, çentikli ekran tasarımları görmeye başladık. Sadece ekran kısmından değil, bunun yanında genel teknik özellikler kısmında da değişiklikler yaşanmaya başladı. Birkaç dönem önce tüm akıllı telefonlarda tek arka kamera kullanımı yapılırdı. Değişen ana özelliklerden biri bu oldu. Artık orta segment modellerde bile çift kamera görüyoruz. İşte şimdilerde bir dönem noktası daha yaşanıyor. Artık 4 kameralı modeller göreceğiz. Bu konuda ilk adımı ise Lenovo atıyor. Marka sadece 4 arka kameralı bir akıllı telefon müjdesi vermedi. Beraberinde Lenovo Katlanabilir Telefon müjdesi de geldi.

Lenovo Katlanabilir Telefon ve Yeni Kamera Sistemi

İlk aşamada 4 arka kamera kullanacak akıllı telefondan söz edelim. Marka tarafından paylaşılan yeni bir afişle beraber gündeme gelen telefon hakkında çok bir detay yok. Sadece telefonların arka kamera tasarımının nasıl olacağı görülüyor.

Tasarıma baktığımız zaman ise hemen aklımıza Huawei modelleri geliyor. Huawei Mate 20 akıllı telefonlarında kullanılması beklenen kare kamera tasarımını kullanacağı belirtilen akıllı telefonların, 4 kameralı kare bir çerçeve ile geleceğini göreceğiz. Huawei modellerinden farklı olarak arka kamera sayısı 4 olacak ve kameraların hemen ortasında bir flaş ışığı bulunacak.

Dediğimiz gibi bu modelin teknik özelliklerinin neler olacağını ise kesin olarak bilemiyoruz. Amiral gemisi bir telefon gelebilir. Muhtemelen kızaklı ön kamera göreceğimiz modelin, arka kamerasında bu sistem yer alacak. İşin diğer boyutu ise Lenovo Katlanabilir Telefon modeli. Marka yeni akıllı telefonların afişleriyle beraber Lenovo Katlanabilir Telefon modelinin de videosunu yayınladı.

Tam olarak hazır bir telefon şeklinde sunulmayacağı görülen akıllı telefon, katlanabilir bir model olacak ve şu an konsept aşamasında gibi gözüküyor. Fakat Lenovo Katlanabilir Telefon mantığının nasıl çalışacağını net bir şekilde anlayabiliyoruz. Menteşe ve benzeri bir sistem kullanmayacak olan telefon, özel çerçevesi sayesinde direk olarak katlanabilecek. Bunun için telefonu bükmek yeterli olacak. Lenovo Katlanabilir Telefon videosuna yukarıdan ulaşabilirsiniz.