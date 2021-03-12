Lenovo Legion 2 Pro, 3C Sertifikası Aldı

Geçen hafta Lenovo, Lenovo Legion 2 Pro olarak piyasaya çıkacağı tahmin edilen oyun akıllı telefonunun ilk tanıtımını yayınladı. L70081 model numarasına sahip olduğu söylenen telefon, geçtiğimiz günlerde Geekbench kıyaslama platformunda görüldü. Aynı telefon şimdi Çin’in 3C yetkilisinden de sertifika aldı.

Lenovo L70081 5G telefonunun 3C listesi, LC-658 ve SC-88 model numaralı iki güç adaptöründen bahsediyor. Telefon srasıyla 65W ve 45W hızlı şarj için destek taşıyor. Listenin teknik özellikleriyle ilgili başka hiçbir açıklaması yok.

Lenovo Legion Pro, 90W hızlı şarj için destek taşıyordu. Ancak kullanıcıların aynı anda iki adet 45W şarj cihazını akıllı telefonun iki USB-C bağlantı noktasına bağlamaları gerekiyordu. Lenovo Legion 2 Pro’nun çift USB-C bağlantı noktasıyla gelip gelmediği henüz bilinmiyor. Aynı anda iki 65W şarj cihazını bağlamayı destekliyorsa, telefon 110W’a kadar şarj hızı sunabilir.

Lenovo, Lenovo Legion 2 Pro’nun özelliklerini henüz açıklamadı. Şimdiye kadar, sadece cihazın çift turbo soğutma fanı ile geleceği ortaya çıktı. Cihazın Geekbench listesi Snapdragon 888 işlemciden güç alacağını ortaya çıkardı. Ayrıca 16 GB RAM ve Android 11 işletim sistemi gibi diğer özellikleri de bulunduruyor.