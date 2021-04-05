Lenovo Legion 2 Pro, 44MP Yan Açılır Selfie Kamerayla Geliyor!

Lenovo, bu hafta ikinci nesil oyun akıllı telefonunu duyuracak. Lenovo Legion 2 Pro olarak gelmesi beklenen telefon, önemli özellikler sunacak. Bugün Lenovo, yükseltilen özelliklerden birinin ön kamera olduğunu doğruladı. Resmi Legion Gaming Phone hesabının bir Weibo gönderisine göre, Legion 2 Pro’nun 44MP ön kamerası olacak.

Bu, Legion Duel/Legion Pro’nun 20MP kamerasına göre önemli bir değişiklik.

Ekteki poster ayrıca ön kameranın, tıpkı geçen yılki modelde olduğu gibi yandan kayan motorlu bir açılır kamera olacağını ortaya koyuyor. Lenovo’nun yeni oyun telefonu bu yıl 44 MP ön kameraya sahip tek telefon değil.

Vivo S9 ve yakın zamanda duyurulan ZTE S30 Pro’nun her ikisinde de 44MP ön kamera bulunuyor. Şu ana kadar Legion 2 Pro’nun 144Hz yenileme hızına ve 720Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip 6,92 inç FHD + AMOLED ekrana sahip olacağı onaylandı.



Geçen yılki modelde olduğu gibi, ekran düz olacak. Telefonda 16 GB’a kadar RAM ve 512 GB’a kadar depolama alanıyla birlikte bir Snapdragon 888 işlemci olacak. Telefon, 120 fps’de 4K kayıt ve 30 fps’de 8K video kaydı desteği ile 64MP OV64A 1/1.32 inç ana arka kamerayla gelecek.

Legion 2 Pro kamera örneği Lenovo, pil kapasitesini birinci nesil modelde 5000mAh’den 5500mAh‘ye çıkardı. Bununla birlikte, güncellenmiş bir şarj algoritması ile 90W hızlı kablolu şarj da sunuyor. Hatta Lenovo, pilin 1200 şarj döngüsünden sonra bile orijinal kapasitesinin %85’ini koruyacağını iddia ediyor. Legion 2 Pro, 8 Nisan’da duyrulacak.