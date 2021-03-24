Lenovo Legion 2 Pro, 8 Nisan’da Görücüye Çıkacak!

Lenovo, birkaç haftadır bir sonraki Legion oyun telefonundan söz ediyor. Bazı teknik özelliklerini de onaylıyor. Bugün şirket, Weibo aracılığıyla Legion 2 Pro’yu 8 Nisan’da duyuracağına dair bir onay yayınladı.

Yeni afiş, lansman tarihinin açıklanması dışında Legion 2 Pro’nun özellikleri hakkında hiçbir şey göstermiyor. Kısa süre 3C sertifika sitesinin veri tabanında yer alan L70081 model numaralı Lenovo telefonunun yakında çıkacak olan Legion 2 Pro oyun akıllı telefonu olabileceği tahmin ediliyor.

Önceki Lenovo Legion Pro, çift USB-C bağlantı noktasına sahipti ve kullanıcıların bir çift 45W şarj cihazı bağlamasına izin veriyordu. Bu, telefonun 90W şarjı desteklemesi bekleniyor. Bu nedenle, Legion 2 Pro’nun bir çift USB-C bağlantı noktasına sahip olması durumunda, iki adet 65W şarj cihazı bağlayarak 110W’a kadar şarj hızı sunma olasılığı var.

Bunun dışında, Legion 2 Pro yatay bir oyun deneyimi odaklanmaya devam edecek. Eski bir kaynak ise telefonun yüksek OLED panel ile donatılacağını sözlerine ekledi ancak 144Hz veya daha yüksek yenileme hızını destekleyip desteklemeyeceğinden bahsetmedi. Legion 2 Pro’nun önceki model gibi yana monte edilmiş bir açılır kamera içerme olasılığı bulunuyor.