Lenovo Legion 2 Pro, 90W Hızlı Şarj İle Geliyor!

Bilindiği üzere şu haberimizde Lenovo‘nun yeni oyuncu odaklı akıllı telefonunun ekran özelliklerinin sızdırıldığını sizlerle paylaşmıştık. Şirketin şimdi de aynı model cihazının batarya kapasitesi ve hızlı şarj desteğinin ne olacağı belli oldu. Lenovo, yeni oyuncu odaklı akıllı telefonu Legion 2 Pro‘yu 8 Nisan tarihinde resmi olarak tanıtacak.

Şirketin yeni model cihazı, oldukça yüksek donanım özelliklerine ve pil kapasitesine sahip olacak. Bugün yapılan açıklamaya göre yeni Legion 2 Pro‘un, 90 W hızlı şarj destekli 5.500 mAh batarya kapasitesiyle birlikte sunulacağı doğrulandı. Şirket oyuncu odaklı yeni modelini çift turbo soğutma sistemiyle birlikte satışa çıkarıyor.

Yeni Legion 2 Pro‘nun içerisinde Snapdragon 888 yonga seti ve 12 GB RAM / 128 GB depolama, 12 GB RAM / 256 GB depolama ve 16 GB RAM / 512 GB depolama seçenekleri bulunuyor. Bununla birlikte cihaz 6.92 inç 144 Hz FullHD+ AMOLED bir ekran paneli ile geliyor.

Android 11 ile kutudan çıkacak olan cihazın, henüz daha fazla detayı bilinmiyor. Ancak şirket cihazın 8 Nisan tarihinde resmi tanıtımını yapacağına dair bir afiş dahi yayımladı. Ayrıca yeni modelin küresel pazara ve ülkemize gelip gelmeyeceği henüz resmi olarak bilinmiyor.