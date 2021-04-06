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Lenovo Legion 2 Pro, Canlı Canlı Görüntülendi!

Yeni oyun telefonu Lenovo Legion 2 Pro'nun canlı görüntüleri ortaya çıktı. Telefonun tasarımı bizlere göz kırpıyor.

Ayşen Sıla

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Lenovo, yeni oyun akıllı telefonu Legion 2 Pro‘yu 8 Nisan’da satışa sunacak. Telefonun birkaç canlı çekimi lansmandan önce ortaya çıktı ve oyun canavarının tasarımını gözler önüne serdi.

Legion 2 Pro oyun akıllı telefonunun arkasında simetrik bir tasarım var. Arka panelin ortasında, kameraları, bir fanı ve RGB aydınlatmalı Legion logosunu içeren bir çıkıntı görülebiliyor.

Cihazın kenarına doğru bir soğutma deliği bulunuyor. Lenovo, Legion 2 Pro’nun 1/1.32 inç lens boyutuna sahip 64 megapiksel OmniVision sensörüyle geleceği de ortaya çıktı. Bu sensör, 30fps 8K videolar ve 120fps 4K videolar çekebiliyor.

Legion 2 Pro, ekranında delik veya çentik olmadığı için ön tarafında tam ekran bir tasarıma sahip. Önceki model gibi, yana monte edilmiş bir selfie kamerası bulunduruyor.

Legion 2 Pro, devasa bir 144Hz yenileme hızını, 720Hz dokunmatik örnekleme oranını ve 3,8 ms dokunma yanıt oranını destekleyen 6,92 inç AMOLED ekranla geliyor. Ön kamera söz konusu olduğunda, şirket şimdiden 44 megapiksellik bir selfie kamerası olacağını doğruladı.

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KaynakGizmochina

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