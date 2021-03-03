Lenovo Legion 2 Pro Çift Turbo Soğutma İle Geliyor!

Lenovo, akıllı telefon pazarında eski başarısını yakalamak için oyuncu sınıfı akıllı telefonlar üretmeye devam ediyor. Şirketin yeni serisi ise Legion 2 olarak karşımıza çıkıyor. Yeni serinin donanımsal olarak üst düzey özelliklere sahip olacağını daha önce ortaya çıkan haberlerde yer alan bilgiler ile öğrenmiş olduk. Bugün ise şirketin Weibo üzerinden yeni serinini bir teaserını paylaştığı ortaya çıktı.

Lenovo Legion 2 Pro olarak gözüken cihazın, aktif çift soğutma fanlarına sahip olacağı bu görsel ile doğrulanmış oldu. Çift ayarlanabilir fanlı turbo soğutma sistemi cihazın daha az ısınma ve oyunlarda daha az takılma yapacağı anlamına geliyor.

Şirket yeni Legion 2 Pro‘nun işlemci olarak Snapdragon 888 yonga setini kullanacağını da resmen onayladı. Daha önceden de bildirildiği üzere cihazın 16 GB RAM kapasitesine ve 144 Hz tazeleme hızına sahip AMOLED bir ekran ile geleceği söyleniyor.

Bununla birlikte telefon yüksek ihtimalle hızlı şarj desteği olan 5.000 mAh batarya ile gelecek. Android 11 ile çalışacak olan Legion 2 Pro‘nun, UFS 3.1 dpeolama ve LPDDR5 özelliği de bulunacak. Şirket yeni modeli hakkında daha fazla bir bilgi şuan için paylaşmadı. İlerleyen günlerde yeni cihazın ne gibi detaylarının olacağı daha fazla ortaya çıkacaktır.