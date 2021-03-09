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Lenovo Legion 2 Pro, Geekbench’te Görüntülendi!

Yeni nesil Lenovo Legion telefonun gelişi çok da uzak sayılmaz. Telefon bugün Geekbench kıyaslama platformunda görüntülendi.

Ayşen Sıla

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Lenovo-Legion-2

Geçen hafta Lenovo, yeni Lenovo Legion oyun akıllı telefonunun ilk tanıtımını yayınladı. Tanıtım, telefonun ısı dağıtımı için çift ​​turbo soğutma sistemi ile donatılacağını ortaya çıkardı. Bir amiral gemisi yonga setinden güç alan L70081 model numaralı yeni bir Lenovo Legion 2 Pro, Geekbench kıyaslama platformunda görüntülendi.

Görünüşe göre L70081 model numarası, Lenovo’nun yeni nesil oyun akıllı telefonuna ait olabilir. Telefon Legion Pro 2 veya Legion 2 Pro ismiyle piyasada yerini alabilir. Şimdilik kesin bir isim belirtilmiyor.

Lenovo L70081’in Geekbench listesi, temel frekansı 1.80GHz olan “lahaina” kod adlı Qualcomm işlemci tarafından çalıştırıldığını gösteriyor. Kod adı Snapdragon 888 işlemciye işaret ediyor.

İşlemci, 16GB RAM ile birleştirilmiş ve Android 11 işletim sistemiyle destekleniyor. Geekbench’in tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerinde telefon sırasıyla 1130 ve 3779 puan almayı başardı.

Lenovo-Legion-2

Lenovo Legion 2 Pro, Legion Pro (diğer adıyla Legion Duel) akıllı telefonun yerini alacak. Önceki model, 144Hz yenileme hızına sahip 6.55 inç AMOLED FHD + ekran, Snapdragon 865 işlemci, 16 GB’a kadar LPDDR5 RAM ve 256 GB’a kadar UFS 3.1 depolama gibi özellikler sunuyordu. Legion 2’nin daha iyi özellikler sunması bekleniyor.

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KaynakTwitter

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