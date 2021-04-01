Lenovo Legion 2 Pro, Master Lu Testinden Geçti!

Lenovo, geçen yıl Lenovo Legion Pro cep telefonunu duyurarak oyun akıllı telefon sektörüne girdi. 8 Nisan’da şirket, onu Legion 2 Pro olarak adlandırılan yeni bir telefon piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Dün, Lenovo’nun yeni oyun telefonu, Master Lu karşılaştırmalarında ortaya çıktı.

Lenovo Legion 2 Pro, yakın geçmişte L70081 model numarası ile Geekbench ve 3C platformlarında karşımıza çıktı. Lenovo L70081’in Master Lu testinde gösterilen ekran görüntüsü, CPU testinde 344.384, GPU testinde 353.510, bellek testinde 121.136 ve depolama testinde 143.125 puan almayı başardığını ortaya koyuyor.

Böylece, Master Lu’da toplam 962.155 puan almayı başarıyor. Geçmiş raporlar, Snapdragon 888 yonga setinin Legion 2 Pro’yu 16 GB’a kadar RAM ile destekleyeceğini iddia etti.

Legion 2 Pro’nun Master Lu listesi, bu detayları doğrulamanın yanı sıra, telefonun 1080 x 2460 piksel ve 20.5: 9 en boy oranı desteği taşıyacağını ortaya koyuyor. Telefonun 144Hz veya daha yüksek bir yenileme hızı sunması bekleniyor, ancak henüz kesin bir bilgi yok.

Master Lu’ya göre Legion 2 Pro’nun 16 GB RAM çeşidi, kullanıcılara 512 GB’lık devasa depolama alanı sunacak. Ayrıca telefonun 12 GB RAM + 128 GB depolama ve 12 GB RAM + 256 GB depolama gibi iki farklı modelle geleceği ortaya çıktı.