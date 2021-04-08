Lenovo Legion 2 Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Lenovo, sabırsızlıkla beklenen yeni telefonunu sonunda piyasaya sürdü. Yeni Legion Phone 2 Pro (Çin dışındaki Legion Phone Duel 2), teknoloji devinin ikinci oyun telefonu ve yenilenmiş bir tasarım, daha büyük bir pil kapasitesi ve bir sürü yeni özellikle birlikte geliyor.

Telefon, 20,5: 9 en boy oranına, 2460 x 1080 çözünürlüğe, 144 Hz yenileme hızına, 720 Hz dokunma yanıt oranına ve 3,8 ms yanıt süresine sahip 6,92 inçlik bir Samsung E4 AMOLED ekran sunuyor. Pixelworks i6 yonga setine sahip 8 bitlik bir HDR ekrandan oluşuyor. Maksimum parlaklığı 1300 nite çıkaran bu canavar, Gorilla Glass 5 ile korunuyor.

Beklendiği gibi, temel modelde 8GB RAM ve en yüksek konfigürasyonda 18GB RAM’e sahip bir Snapdragon 888 işlemci var. Bir de 16GB RAM modeli bulunuyor. Depolama alanı UFS 3.1 olarak belirtilmiş ve 128 GB’tan başlayıp ve 512 GB’a kadar çıkıyor.

Kameralar kısmında Legion Phone 2 Pro, OmniVision 64MP f/1.9 1.0 µm ana sensöre sahip ve 16MP f/2.2 123 derece ultra geniş açılı kamera ile birlikte geliyor. Derinlik sensörü, telefoto kamera veya makro kamera yok.

Ön kamera 44MP f/2.0 sensöre yükseltildi, ancak yine de çerçevenin ortasından kayıyor. Telefon, 24 fps’de 8K ve 60 fps’de 4K kayıt yapabiliyor. Ayrıca yavaş çekim videoları 1080p’de 240 fps’de kaydedebiliyor ve RAW formatında çekim yapabiliyor. Telefon, Audio Zoom özelliğine sahip.

Dolby Atmos ile önde bulunan stereo hoparlör ve oyun içi ses deneyimini geliştiren bir oyun modu bulunuyor. Gürültü azaltma özelliğine sahip dört mikrofon ve çift akıllı amplifikatör var. Bağlantı içinse Wi-Fi 6‘ya sahipt.

Cihazın içinde 5500mAh pil (ikiye bölünmüş) bulunuyor ve iki USB-C portu üzerinden maksimum 90W hızlı şarjı destekliyor. Bununla birlikte, kutuda bugünün standartlarına göre inanılmaz derecede hızlı olan 65W şarj cihazı bulunuyor

Legion Phone 2 Pro’nun benzersiz özelliklerinden biri, ikiz turbo fanlı aktif soğutma sistemi diyebiliriz. Biri 29 kanatlı ve 12.500 RPM’lik bir giriş fanı, diğeri ise sıcak havayı dışarı atan bir çıkış fanından oluşuyor. Lenovo, fanların 24.7dB gürültü seviyesine ve neredeyse 6 yıl olan 50.000 saate varan bir ömre sahip olduğunu söylüyor.

Mevcut tek soğutma yöntemi bu değil. Lenovo ayrıca pasif soğutma için sıvı soğutmalı bir buhar odası vaat ediyor. Telefonda ayrıca dört ultrasonik omuz tuşu, çift kuvvetli dokunmatik sensör ve çift kapasite tuşu bulunuyor. Ultimate Siyah ve Titanyum Beyazı olarak adlandırılan renk seçeneklerine sahip cihaz, depolama seçeneğine göre 565 dolar ile 916 dolar arasında bir fiyat etiketi benimsiyor.