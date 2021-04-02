Lenovo Legion 2 Pro’nun Ekran Özellikleri Açıklandı!

Lenovo, 8 Nisan’da Legion 2 Pro oyun akıllı telefonunu duyuracak. Bugün şirket, bu muhteşem telefonun ekran boyutunu ve desteklenen yenileme oranını onayladı.

Lenovo, Legion 2 Pro akıllı telefonun devasa bir 6,92 inç ekrana sahip olacağını doğruladı. Buna karşılık, geçen yılki orijinal Legion Pro, daha küçük bir 6.55 inç AMOLED ekrana sahipti. Şirket ekran boyutunu artırırken, yenileme hızı önceki modelde olduğu gibi 144Hz’de kalıyor.

Lenovo Çin Mobil İşletme Departmanı Genel Müdürü Chen Jin, cihazın Samsung AMOLED E4 ekrana sahip olduğunu ve çentiksiz bir tasarım sunduğunu doğruladı. Legion 2 Pro’nun sektördeki en hızlı yenileme hızını ve en düşük gecikmeyi sunan tamamen simetrik bir ekrana sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

Dün, Lenovo Legion 2 Pro akıllı telefon Master Lu testlerinde görüldü. Liste, ekranının 1080 x 2460 piksel Full HD + çözünürlük ve 20.5: 9 en boy oranı sunduğunu ortaya çıkardı.

Lenovo Legion 2 Pro, Snapdragon 888 yonga setinden güç alacak. Master Lu, cihazın 12 GB RAM + 128 GB depolama, 12 GB RAM + 256 GB depolama ve 16 GB RAM + 512 GB depolama gibi üç modelle geleceğini de açıkladı.