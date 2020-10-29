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Lenovo Legion Duel’in Şeffaf Modeli İle Tanışın!

Lenovo Legion Duel oyun akıllı telefonuna şeffaf bir model daha ekleniyor.

Ayşen Sıla

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Lenovo Legion Duel

2020 Lenovo Yenilik ve Teknoloji Konferansında, Lenovo Legion Duel oyun telefonunun şeffaf versiyonu sergilendi. Cihaz, Mi 8 ve Mi 9 ile popüler olan ancak Mi 10‘da kaybolan Xiaomi‘nin Explorer sürümünü anımsatıyor.

Bununla birlikte, Xiaomi’nin gerçek iç kısımlarını göstermeyen kendi versiyonunun aksine, bu mod cihazın gerçek dahili bileşenlerini gösteriyor. Lenovo’nun Çin’deki cep telefonu iş departmanının Genel Müdürü Chen Jin, Legion oyun telefonunun şeffaf versiyonunun yakında piyasaya çıkacağını ve sabırsızlıkla beklemeye değer olduğunu açıkladı.

Lenovo Legion Duel Gaming telefonu ilk olarak Ağustos ayında piyasaya sürüldü ve markanın Legion serisindeki ilk akıllı telefon olacak. Teknik özellikler açısından, cihaz 144 Hz yenileme hızına sahip 6.65 inç AMOLED ekranı da beraberinde getiriyor.

Lenovo Legion Duel

Telefon, Qualcomm‘un en yeni Snapdragon 865 Plus amiral gemisi işlemcisi tarafından desteklenen ilk model olacak. Eşit olarak 5000mAh batarya ve 90W hızlı şarjı da destekliyor.

Ek olarak, Legion Duel Gaming Phone bir oyun hızlandırma motoru (GAE) ile donatılmış. Aynı zamanda, oyun hızlandırma motorunu başlatmak için her iki taraftaki ultrasonik düğmelere uzunca basarak oyun deneyimini daha keyifli hale getirmenize de imkan sağlıyor.

Oyun sırasındayken, telefonun titremesiyle hızlıca perspektifleri değiştirebilme özelliğini de bulunduruyor. Bu yeni şeffaf modeli görmek için sabırsızlanıyoruz. Sahiden de muhteşem!

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KaynakSeogoog
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