Lenovo Legion Pro Extreme Transparent Edition 11 Kasım’da Çıkıyor!

Ağustos ayında Lenovo, çok beğenilen Lenovo Legion Pro oyun akıllı telefonunu tanıttı. Aynı cihaz, Çin dışındaki pazarlarda Legion Duel olarak adlandırılıyor. Snapdragon 865 Plus işlemci tarafından desteklenen telefon, fazlasıyla rabet gördü.

Geçen ayın sonunda Lenovo Mobile Genel Müdürü Chen Jin, cihazın şeffaf bir versiyonunu olduğunu doğruladı. Bugün ise, Çin’in Double Eleven (11 Kasım) alışveriş festivali gününde Lenovo Legion Pro Extreme Transparent Edition‘ın tanıtım tarihi açıklandı.

Xiaomi‘nin de şeffaf model telefonları vardı fakat, bu cihazların iç kısımları görünmüyordu. Lenovo Legion Pro Extreme Transparent Edition‘ın geçen ay yayınlanan resmi görüntüleri ve bugün paylaşılan resmi poster, şeffaf arka yüzünün kullanıcıların gerçek dahili bileşenlerini görmelerine olanak tanıyacağını gösteriyor.

Lenovo Legion Pro Extreme Transparent Edition, 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip olacak. Şeffaf versiyonu da normal modelle aynı fiyatı taşıyacak. Telefon 90 GaN şarj cihazıyla birlikte satışa sunulacak. Bu nefes kesici telefon için geri sayım başladı bile.