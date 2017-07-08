Lenovo Moto X4 Sızıntısı Çift Ön Kamera Gösteriyor

Geçen yılın Kasım ayında Lenovo‘nun Moto X hattına yeni bir giriş planladığının ilk işaretini almıştık. O zamandan beri, çoğunlukla Moto X 2017 olarak adlandırılan cihazın sızıntıları ve render görüntüleri yüzeye çıkmaya devam etti. Cihazın öngörülen özellikleri yine yakınlarda sızdırılmış ancak seri leakster Evan Blass‘a göre (@evleaks), bu spekülasyonların birçoğu yanlışmış.

Let's stop calling it "Moto X 2017," eh? pic.twitter.com/dBnUr5n7CU — Evan Blass (@evleaks) May 13, 2017

Yeni sızıntılara göre cihaz Moto X4 olarak adlandırılıcak ve 5.2 inçlik Full HD ekrana sahip olacak, alüminyumdan imal edilecek ve Android 7.1 Nougat ile birlikte satışa sunulacak. X4, bir Qualcomm Snapdragon 630 yonga seti (sekiz çekirdek hepsi 2.2GHz’de çalışıyor) tarafından güçlendirilecek ve maksimum kapasiteli bellek yapılandırmasında 64 GB depolama alanına ve 4 GB RAM e sahip olacaktır. Bataryanın 3,000 mAh kapasiteli olduğu rapor ediliyor. IP68 sertifikasına sahip olan cihazda toz ve suya karşı direnç de bulunmakta.

Happy X4th of July pic.twitter.com/a03dq1XvIc — Evan Blass (@evleaks) July 4, 2017

Lenovo, yeni 8 megapiksel ve 12 megapiksellik arka kameralarla birlikte 16 megapiksellik bir selfie kamera ön plana çıkararak yeni cihazın görüntüleme özelliklerine yoğunlaşıyor. Ana düğmeye entegre edilmiş bir parmak izi algılayıcısı da basit hareketleri tanıyacaktır. Buna ek olarak, Moto X4, Sprint, T-Mobile ve US Cellular ağları arasında kesintisiz geçiş yapabilmek için Google’ın Fi MVNO’sunda çalışabilir ve Google’ın kendi markalı cihazlarının dışında ilk ahizesi haline gelebilir. böyle yap.