Lenovo Moto Z2 Görselleri Sızdı

Moto Z modelinin geçen yıl yayınlanma tarihine bakıldığında, önümüzdeki ay resmi olarak Moto Z2 çıkacak. Yakından çıkacak olan Moto Z2 hakkında yeni haberler var. Bugün bir blog yazarı olan Slashleaks, yeni modelin gerçek fotoğraflarını, ön tasarımı ve yan tasarımı yanında mavi kapaklı arka tasarımını da ortaya çıkardı.

En son fotoğraflara göre ön tasarımda şu an popüler olan sınırsız tasarım kullanılıyor, fiziksel ev düğmesi ön yüzeyde altta bulunuyor. Ve ev tuşu küçük kareden şık yarı-dairesel tasarıma değişmiş. Arkadaki çift arka kamera da açıkça görülebiliyor.

Arabirime gelince, Lenovo USB Tip C bağlantı noktasını kullanmayı seçmiş. 3.5mm kulaklık bağlantısı ise yok çünkü Moto Z’nin bu arayüzü iptal etti. Moto Z2’nin yanı sıra Lenovo Moto Z2 Force ve Moto Z2 Play de birlikte piyasaya sürülecek.