Lenovo, Moto Z2 Play için 3,000 mAh pili onayladı

Motorola Moto Z Play‘in halefinin geldiğini zaten biliyoruz. Ayrıca, cihazın selefi (3,510mAh) ile karşılaştırıldığında daha küçük bir batarya (3.000mAh) paketi olacağı yönünde raporlar da var.

Artık Lenovo, Moto Z2 Play‘in gerçekten 3.000mAh pil ile geleceğini doğruladı. Onay, Twitter’da bir kullanıcı sorgusuna cevap şeklinde geldi.

Akıllı telefon zaten Çin TENAA sertifikalı. Liste, telefonun 8 çekirdekli 2.2GHz CPU‘ya sahip bir SoC tarafından desteklendiğini ve 5.5 inçlik full HD ekran kullandığını ortaya koydu. Dahili hafıza 64GB iken RAM 4GB olarak karşımıza çıkıyor

Cihaz 12MP ana kamera ve 5MP ön kameraya sahiptir. TENAA listesinde 2,820mAh‘lik bir pil kapasitesi de mevcuttu ancak şimdi telefonun gücünü 3,000mAh’lik bir pilden alacağını biliyoruz.

Moto Z2 Play‘in çıkış tarihinin 8 Haziran’da yapılacak etkinlikte açıklanmasını bekliyoruz.