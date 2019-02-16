Lenovo P2 İnceleme

Lenovo P2 akıllı telefonu, Lenovo’nın en çok beğenilen orta seviye Vibe P1 modelinin yükseltilmiş bir modelidir. Daha ince ve daha hafif bir gövdeye sahip olan ve daha yüksek batarya kapasitesine sahip bir telefondur. 5100mAh’lık batarya kapasitesi ile 2017 yılında piyasaya sürülen diğer birçok akıllı telefondan üstündür

P2, sadece özellik ve tasarım açısından geliştirilmedi. Lenovo, Vibe P1’in hemen her özelliğini geliştirdi. Oyun oynama deneyimini üst düzeye çıkaran Super AMOLED ekrandan daha iyi bir şey yok. Kamera meraklıları daha geniş bir diyafram açıklığına sahip 13MP ana, aynı zamanda 4K video çekimi de yapabiliyor.

Bunlara ek olarak yonga seti de yükseltilmştir. Hemen her türlü görevi seri biçimde kaldırabilecek enerji tasarruflu Snapdragon 625 var. Aynı zamanda artırılmı RAM ile birlikte geldi.

Lenovo P2 Teknik Özellikleri

Ekran: 1.080 x 1.920px çözünürlükte 5.5inç Super AMOLED ekran; 401ppi; Corning Gorilla Glass 3

1.080 x 1.920px çözünürlükte 5.5inç Super AMOLED ekran; 401ppi; Corning Gorilla Glass 3 Gövde: 153x76x8,3 mm ölçülerinde ve 177g ağırlığında

153x76x8,3 mm ölçülerinde ve 177g ağırlığında İşlemci : Snapdragon 625: 8-çekirdekli Cortex-A53 @ 2.0 GHz, Adreno 506 GPU;

: Snapdragon 625: 8-çekirdekli Cortex-A53 @ 2.0 GHz, Adreno 506 GPU; Bellek: 3GB/4GB RAM: 32GB/64GB depolama; hibrit microSD kart yuvası (SIM yuvası 2 kullanır)

3GB/4GB RAM: 32GB/64GB depolama; hibrit microSD kart yuvası (SIM yuvası 2 kullanır) İşletim Sistemi : Android 6.0.1 Hatmi

: Android 6.0.1 Hatmi Arka Kamera : f/2.0 diyafram, PDAF, çift tonlu LED flaş ile 13MP ana kamera; 2160p’de 30 fps

: f/2.0 diyafram, PDAF, çift tonlu LED flaş ile 13MP ana kamera; 2160p’de 30 fps Selfie Kamerası : 5 MP

: 5 MP Bağlantı : Çift sim; Cat. 6 LTE desteği; Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Bluetooth 4.1 LE; NFC; FM radyo

: Çift sim; Cat. 6 LTE desteği; Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Bluetooth 4.1 LE; NFC; FM radyo Batarya : 5,100mAh batarya; Hızlı Şarj desteği (sadece 30 dakika içinde% 0 ila% 48 pil kapasitesi)

: 5,100mAh batarya; Hızlı Şarj desteği (sadece 30 dakika içinde% 0 ila% 48 pil kapasitesi) Ekstra: microUSB portu, USB OTG desteği, Home tuşuna gömülü parmak izi okuyucusu

Lenovo P2, genel olarak en iyi orta sınıf akıllı telefonlardan biridir. Ortalama 1400 TL’lik fiyat etiketine sahip, piyasaya üretildiği yıldaki diğer akıllı telefonlardan daha çok özellik sunmaktadır.

Lenovo P2 Tasarım Özellikleri

Lenovo P2 modelinin fiyatına benzer olan çoğu telefonda, tam anlamıyla metal bir gövde yoktur. Özellikle bu telefonun hafifliği ile kıyaslandığında, metal tasarım oldukça etkileyicidir. Köşe kenarlarının keskin hissettirmemesini sağlayan yuvarlatılmış köşeler, avuç içinde kavramayı oldukça kolaylaştırır.

Tasarım açısından karşılaştırıldığında, Huawei Mate 9 modeline çok benziyor. Ancak biraz daha küçük bir yapısı vardır. Tabi ki yine de hala büyük. Daha küçük eli olanlar telefonun bazı kısımlarına ulaşmak için zorlanabilirler.

Daha büyük bir telefona alışkınsanız, kullanımı kolay bulursunuz. Lenovo P2’deki batarya büyüklüğü göz önüne alındığında şirket, akıllı telefonun ağırlığını oldukça minimum seviyede tutmayı başardı.

Lenovo P2 Kenar Donanımları 1 - 5

iPhone 7‘nin gövdesi, 7.1 mm ile ince olarak kabul edilir. Ancak 8.3 mm kalınlığında olan Lenovo P2, çok fazla kaba dursa da, sunulan pil ömrü için biraz daha ince bir tasarımdan ödün vermeye değer.

Asıl tasarımda dikketi P2’nin ağırlığı çekiyor. Devasa pil ömrüne karşın 177gr‘lık bir ağırlık söz konusu. Örneğin, Moto G4 Plus metal bir tasarıma veya büyük bir bataryaya sahip değil, bundan dolayı sadece 155g ağırlığında.

Kontroller

Ekranın altında, yerleşik bir parmak izi tarayıcısı olan bir Home tuşu var. Hızlı bir şekilde çalışır ve telefonu uyandırmak için en kolay yerde bulunur. Bu kadar iyi bir parmak izi tarayıcı, her zaman bu fiyat noktasında bulamayacağınız bir özelliktir.

Ses kontrol tuşları ve güç düğmesi telefonun sağ kenarında bulunur. Konumu oldukça erişilebilirdir. Sol kenarda, güç tasarrufu modunu etkinleştiren bir iPhone‘daki sessiz moda geçişe benzeyen bir kaydırma düğmesi bulunur.

Lenovo P2’nin ön tarafında parlak 5.5 inç FullHD AMOLED ekran bulunuyor. Ekranı da parlak, iyi bir renk aralığına sahip ve üzerinde video izlerken hayal kırıklığına uğramayacaksınız. P2’de görüş açıları da iyidir. Ekranın büyük boyutu, bazıları için sorun olabilir, ancak film izlerken veya oyun oynarken büyük bir alan sunduğundan hoşunuza gidecektir.

Lenovo P2 Yazılım Özellikleri

Lenovo P2’nin yazılımı, orjinal Android’e benzemiyor. Ancak kötü görünümlü bir tasarıma da sahip değil ve neredeyse orjinal Android sürümü kadar sezgisel ve basit. Aslında Lenovo’nun yazılımı, faydalı bulabileceğiniz bazı ekstra özellikler barındırır.

Lenovo P2 kutu açılımında önceden yüklenmiş Android 6 Marshmallow işletim sistemi ile geliyor. Ancak şirket Android 7 Nougat sürümünü de yayınladı. Tek bir dokunuşla güncellemeniz mümkün.

Ayrıca Huawei‘nin EMUI arayüzüne karşın, bir uygulama çekmecesi ile gelir. Uygulamaları kolayca düzenleyeceğiniz bir arayüzü bulunmaktadır. RAM ve yonga setinden kaynaklı olarak, telefonun uygulamaları açarken kasma veya donma görülmez.

Lenovo P2 Ekran Özellikleri

Lenovo P2 modeli, 1080p çözünürlüğe sahip Samsung yapımı 5.5 inç Super AMOLED panel kullanıyor. 2.5D şeklindeki Corning Gorilla Glass 3 korumalı gövde ile korunuyor. Renkler hoş bir şekilde doygun ve görüş açıları oldukça iyi.

Piksel düzenlemesi, bu ekranlar için olağan olan ve 401 ppi piksel yoğunluğu nedeniyle yeterince keskin bir görüntü elde eden Diamond PenTile‘dir. Özel bir Yüksek Hassasiyet Dokunma seçeneği var. Bundan dolayı da etkinleştirildiğinde, normal eldivenlerle kullanabilirsiniz.

Renk gösterimi oldukça iyidir. Normal renk modunu seçtiyseniz (varsayılan olarak Canlı), ortalama 2.1 DeltaE ve maksimum 4.8 sapma ile mükemmel bir renk doğruluğu elde edersiniz.

Ekran Testi 100% Parlaklık Siyah, cd/m2 Beyaz, cd/m2 Kontrast Oranı Lenovo P2 0 346 ∞ Lenovo P2 max auto 0 510 ∞ Motorola Moto Z Play 0 371 ∞ Motorola Moto Z Play (max auto) 0 526 ∞ Meizu MX6 0.34 457 1344 Meizu PRO 6 0.01 360 40000 Meizu Pro 6 Plus 0.007 450 64286

Lenovo P2 Performans Özellikleri

Lenovo P2 modeli, Qualcomm’un Snapdragon 625 yonaga seti ile desteklenmektedir. Oldukça ucuz bir telefon olmasına rağmen, 2GHz sekiz çekirdekli birleşim, performans açısından oldukça etkileyici sonuçlar vermiştir.

Lenovo P2’nin üç farklı sürümü var. Bunlardan ikisi 4GB RAM ve 32GB ya da 64GB depolama, diğeri ise yalnızca 3GB RAM ve 32GB depolamaya sahip. Testler sırasında herhangi bir donma ve kasma söz konusu olmamıştır.

Lenovo P2, Geekbench 4 kıyaslama testinde ortalama 2971’lik bir puan aldı. Bu sonuç, bu fiyattaki bir telefon için oldukça iyi bir puandır. Benzer bir fiyatla Moto G4 Plus ortalama 3047’ye ulaştığından, bu seviyede gördüğümüz en iyi sonuç bu değildi.

Aşağıdaki galeriden performans test sonuçlarını görebilirsiniz.

Lenovo P2 - Performans Testleri 1 - 4

Lenovo P2 Batarya Ömrü

Lenovo P2 modelinin asıl öne çıkan özellği batarya ömrü. Devasa bir batarya kapasitesi ile sonuçları az çok tahmin edebilirsiniz. Bu büyük ölçüde, herhangi bir fiyata sahip çoğu telefondan çok daha yüksek kapasitesi var. Tam tamına 5.100mAh’lık bir batarya.

Ancak açık olmak gerekirse, Lenovo P2’nin şirketin üç günlük dayanabilirlik iddiası yerine tam olarak oturmamıştır. Orta ila yoğun kullanımda yaklaşık iki buçuk günlük kesintisiz bir süresi var.

2017’deki çoğu akıllı telefon yalnızca bir gün dayanacak ve bazıları ağır kullanımla bunu bile yapamayacak tarzda olduğundan dolayı bunu göz ardı edebilirsiniz. Örneğin Moto G4 Plus, genellikle aktik kullanımda sadece bir günlük pil ömrü sundu.

Lenovo P2’nin yoğun kullanımda, bir gün sabah 9’da kullanmaya başladığınızda, akşam yatana kadar sadece %58’e düştüğünü göreceksiniz. Aynı şekilde ikinci günde de, bunun % 24’e düşeceğini görebilirsiniz.

Şaşırtıcı bir şekilde P2’nin 149 saatlik bekleme süresi vardır. Aynı şekilde 3G konuşma süresi 34sa 49dk, internette gezinme 17sa 23dk ve son olarak video oynatımı 23sa 11dk civarı sürer.

Lenovo P2 Kamera Özellikleri

Lenovo P2, piyasadaki en iyi kameralı cep telefonu değil. Ancak benzer fiyatlara sahip rakiplere karşı yine de idare eder. Biraz düşük olan 13MP arka kameraya sahiptir, ancak yine de iyi durumdadır. Özellikle iyi aydınlatılmış manzara çekimlerinde, Lenovo P2 gerçekten iyi bir görüntü yakalayabiliyor.

Piksel seçimi yaparken, P2’nin yakın çekimlerde ve gece çekimlerinde biraz zorlandığını görebilirsiniz. Tabi ki çok kötü bir şekilde yapmaz. Otomatik mod oldukça iyidir ve genellikle size mümkün olan en iyi görüntüyü sağlar.

Objektif f/2.0 diyafram açıklığına sahip, oldukça küçük ve düşük ışıkta çekimin sıkıntılı olmasına neden olabilir. P2 tarafından zekice ele alınmamasının büyük bir parçası olacak şekilde, birçok kameraya göre objektife daha az ışık vurması anlamına geliyor.

Video kaydına gelince, kameranın çekimlerinin çok etkili olmadığını farkedebilirsiniz. Ancak yine de saniyede 30 kare hızda 1080p veya 2160p kaydedebilir.

Aşağıdaki galeriden kamera örneklerine göz atabilirsiniz.

Lenovo P2 Kamera Örnekleri 1 - 6

Lenovo P2’deki selfie kamera, sosyal medya için iyi bir çekim yapmanıza yardımcı olabilir. Ancak gördüğünüz en iyi fotoğrafçılığı size sunmayacak. Bu telefon seviyesi için standart olan bir 5MP lense sahip. 1080p video çekebiliyor. Buradaki güzellik modu gibi gerçek bir ekstra özellik yoktur.

Genel Değerlendirme

P2’deki batarya ömrü, diğer akıllı telefonlarda neredeyse hiç birinde bulunmuyor. Büyük bir batarya kapasitesi olduğu için en ince telefon olmadığı ve telefonun ağırlaştığı anlamına gelir.

Ancak iki gün rahatlıkla yetebilen bir batarya ömründen dolayı sorunları göz ardı etmek uygun olacaktır. Şu anda telefonunuzun tek bir şarjla ne kadar süre dayanacağını merak ediyorsanız, kesinlikle Lenovo P2’yi bir sonraki değişiminiz olarak düşünmelisiniz.

Daha küçük bir cihaz kullanıyorsanız, Lenovo P2 sizin için iyi bir seçenek olmayacaktır. Büyük ve ağır gelebilir. Kullanımı kolay olmasına rağmen, bir iPhone 5S’den veya başka bir küçük telefondan yükseltme yapıyorsanız, bunu kullanmak için biraz zorlanabilirsiniz.