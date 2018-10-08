Lenovo S5 Pro Çarpıcı Kamera Örnekleri Sunuldu

Lenovo yakında S5 Pro olarak adlandırılacak olan, ve çok beklenen kızaklı telefonunu piyasaya sürebilir. Resmi lansman için bir tarih açıklanmadı.

Ancak telefonla ilgili sızdırılmış ayrıntıların çoğunun kaynağı olan Lenovo’nun başkan yardımcısı Chang Cheng, telefon hakkında daha fazla ayrıntı paylaştı. Bu sefer odaklanılan nokta ise telefonun kamera örnekleridir.

Cihaz arkada iki kamera ile ve örneklerdeki filigran ile karşımıza çıkacak. Kamera ayrıca yapay zekaya sahip olacak. Örnekler süper 2X optik zoom özelliği kullanılarak çekildi. Kameranın konfigürasyonunu bilmiyoruz ancak 2x zoom kullanılarak çekilen fotoğraflar için resimler oldukça çarpıcı ve canlı netlikle çıkıyor. Fotoğraflar zaten görüldüğü üzere bulanık değil. Görünürlük zayıf olduğunda bile çekilen sahnelerin ayrıntılarını da korur. S5 Pro kamera örneklerinin herhangi bir yakınlaştırma yapmadan ne kadar çarpıcı olacağına dair bir fikir edinebiliriz. Cheng’un dört kameralı bir kurulumun telefonda olacağını öne süren bir reklamı paylaştığına işaret etmeliyiz ama bu sadece başka bir aldatmaca olabilir.

Lenovo S5 Pro‘nun özellikleri henüz bilinmemekle birlikte, telefonun yüksek ekran oranına sahip çentiksiz bir tam ekrana sahip olması bekleniyor. Lenovo’nun bu Ekim ayında S5 Pro’yu piyasaya sürmesi bekleniyor.