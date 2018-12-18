Lenovo S5 Pro GT, bugünkü düzenlenen etkinlikte tanıtımı yapılan üçüncü akıllı telefon. Hatta üçlünün en düşük özelliklere sahip telefonudur diyebiliriz. GT ismini yani sportif adını, birkaç ay önce piyasaya sürülen Lenovo S5 Pro‘daki S636 yonga setini, Snapdragon 660 yonga setine yükselterek kazandı. Böylelikle fiyatı da değişmiş oldu.

Diğer özellikler bakımından S5 Pro akıllı telefonundan fazla bir farkı yok. Metal bir gövdeye ve 1080p+ çözünürlüğü bulunan 6.2inç 19:9 en-boy oranında ekrana sahip. Ön tarafta yer alan çentikte 20MP selfie kamera (IMX476) ve 3D yüz tarama için 8MP kızılötesi kamera bulunuyor.

Arka tarafında 12MP bir ana kamerası (f / 1.8) artı 20MP 2x telefoto kamerası (f / 2.6) bulunuyor. Ayrıca bir de parmak izi okuyucusuna ev sahipliği yapıyor.

Lenovo S5 Pro GT Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri 1 - 8

Lenovo S5 Pro GT modelin 3,500mAh’lık bir batarya bulunacak ve USB-C üzerinden 18W hızlı şarj etme özelliğine destekleyecek. Ses konusunda ise stereo hoparlörler ve 3.5 mm kulaklık girişi ile birlikte gelir. Telefon ZUI arayüzüne sahip Android 8.1 Oreo ile çalışacak.

Lenovo S5 Pro GT – Fiyatı

GT modeli diğer telefonlardan daha hızlı bir şekilde bu gün itibariyle ön siparişleri başladı. Ancak uluslar arası pazarda yaklaşık olarak 24 Aralıktan itibaren yayınlanacak.

Başlangıç fiyatı olarak ön siparişler 175 Dolardır. Bu durum 4GB RAM ve 64GB depolama alanına sahip model içindir. 6GB RAM ve 64GB modeli biraz daha fazla olup 189 dolar ile başayacak. 6GB RAM ve 128GB modeli içinse 218 dolarlık bir fiyat etiketi olacak. Ancak bu modl henüz mevcut değil.