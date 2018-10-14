Lenovo, yeni seri akıllı telefonlarıyla beraber akıllı telefon pazarındaki payını arttırmayı amaçlıyor. Kızaklı ve ön kamerası gizli olarak gelmesi beklenen yeni akıllı telefonları, uygun fiyatlı serileri derken markanın gündemde olan yeni modellerinden birisi de Lenovo S5 Pro akıllı telefonları.

Çok kısa bir süre önce telefonların 4 arka kamerasının bulunacağı iddialarının ortaya çıkmasına neden olan paylaşımlar ile Lenovo S5 Pro akıllı telefonlarının daha da merak uyandırdığını söylemek gerekiyor. Yeni model için nasıl özelliklerin sunulacağı ise yavaş yavaş netlik kazanmaya başladı.

Lenovo S5 Pro Özellikleri Neler Olacak?

Performans testlerine göre yeni modelin ilgi uyandıran özellikleri olacak. Telefonda orta segment için çok sık kullanılmaya başlayan başarılı işlemci modeli Snapdragon 660 serisine yer verilecek. Snapdragon 660 işlemcileriyle beraber gelecek olan RAM bellek miktarı ise 6 GB olacak.

Hem orta segment için amiral gemisi görevinde olan işlemcilerinin gelmesi hem de 6 GB gibi oldukça yüksek bir RAM bellek kapasitesine sahip olması, Lenovo S5 Pro akıllı telefonlarının en iyi orta segment modellerden biri olmasını sağlayacak. Telefonların ayrıca ekran kısmında da fark yaratması bekleniyor.

Lenovo S5 Pro modelinde 6.18 inçlik bir panel göreceğiz. Geniş ekran panelinde 2246 X 1080 piksel çözünürlük değeri sunulacak. Bu ekran değerinin sadece Pro model için geçerli olacağını hatırlatalım. Ana model için daha düşük bir ekran boyutunun gelmesi bekleniyor.

Şimdiye kadar söz ettiğimiz özellikler, beklenen özellikler. Fakat bir de beklentilerin değiştiği özellikler var. Lenovo S5 Pro akıllı telefonların 4 arka kameranın kullanılacağı işaret edilmişti. Marka paylaşımlarında bile bu yönde ifadeler kullanmış ve açıkçası bu yönde bilgiler vermişti. Fakat durumun biraz daha farklı olduğu ortaya çıktı.

Paylaşılan performans testi sonuçlarının dışında TENAA görselleri yeni modelin çift arka kamerasının olacağını gösteriyor. 20 MP değerinde ve 8 MP değerinde çift arka kamerası bulunacak olan telefonun, parmak izi sensörlerinin de arka kısımda yer alacağı görülüyor. Telefonun özelliklerinin neler olacağı konusunda ortaya çıkan bilgiler şimdilik bunlar ile sınırlı. Yeni modelin tanıtılmasının ardından kesin detaylara yer vereceğiz.