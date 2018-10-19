Bir süredir yeni seri akıllı telefonları için paylaşımlar yapan Lenovo, son olarak 4 kameralı bir afiş paylaşımı yapmıştı. Yeni akıllı telefonlarında 4 kamera kullanacağını ortaya koyan markanın, bu modelleri ne zaman tanıtacağı konusunda ise kesin bilgi paylaşımı yapılmıştı. Beklendiği gibi Lenovo S5 Pro akıllı telefonları tanıtıldı. Tanıtımın hemen ardından ilgi odağı olan özelliklerde netlik kazanmış oldu. Özelliklerin neler olduğu kısmından söz edelim.

Lenovo S5 Pro Tasarımı

Yeni akıllı telefon modellerinin tasarım kısmında kızaklı bir ekran yapısı sunabileceğinden söz edilmişti. Ön kamera kısmının gizli olacağından söz edilmişti. Yeni akıllı telefon modellerinin tanıtımından sonra bu sürpriz ortaya çıkmadı.

Telefonların ön kısımda çentikli bir yapıyla geldiği görüldü. Çentikli ekran kullanan akıllı telefon, uçtan uca ekran sistemine sahip. Çentik bölümünde ise çift ön kamera öne çıkıyor. Arka kısma geçtiğimiz zaman ise çift arka kamera görüyoruz. Üst üste sıralı olan çift arka kameranın dışında, ortalanmış bir de parmak izi sensörleri var.

Genel olarak tasarımda, son dönem modasının hakim olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Yine çentikli yapıya sahip bir modelle karşı karşıya kalmış olduk.

Lenovo S5 Pro Teknik Özellikler

Orta segment modellerine dahil olan yeni akıllı telefon, Snapdragon 636 işlemcilerinden yararlanıyor. Snapdragon 636 işlemcileriyle 1.8 GHz hız değerine sahip olan Lenovo S5 Pro, grafik birimi kısmında ise Adreno 509 serisi sunuyor.

Orta segment akıllı telefon modelinin RAM bellek kısmında ise 6 GB RAM bellek kullanılıyor. Yine depolama alanı kısmında da 64 GB depolama alanına yer veriliyor.

Lenovo S5 Pro Ekran

Ekran kısmında yeni akıllı telefon 6.2 inçlik bir panelle geliyor. 6.2 inçlik ekran Full HD+ çözünürlük değerinde. 18.7:9 en boy oranına sahip olan Lenovo S5 Pro, uçtan uca bir ekran ve yüksek bir PPi değeri sunuyor. 2246 X 1080 piksel çözünürlük değeri de bunun göstergesi.

Kamerada Neler Var?

Bu model ilk ortaya çıktığı zaman gizli ön kamera sistemi, 4 arka kamera gibi iddialar gündeme gelmeye başlamıştı. Fakat tanıtımdan sonra bu durum değişti. Lenovo S5 Pro modelinde yine 4 kamera var ancak bu kez 2+2 şeklinde bir dizilim var.

2 ön kısımda, 2 ise arka kısımda kamera kullanılıyor. Arka kamera kısmında 20 MP f/2.2 diyafram açıklığına sahip bir ana kamera kullanılıyor. İkinci kamera kısmında ise 8 MP değerinde bir kamera kullanılıyor. Kendi sınıfına göre iyi sayılacak kameraların, ön kısımda da güzel bir karşılığı var.

Lenovo S5 Pro ön kısımda, 12 MP değerinde f/1.8 diyafram açıklığına sahip bir ana kamera ve 20 MP değerinde f/2.6 diyafram açıklığına sahip ikinci bir kamera kullanıyor. Her iki kameranın da güzellik modları ve yapay zeka destekleri var.

Bluetooth 5.0 desteği, 3500 mAh değerinde bataryası ve Qualcomm Aqstic teknolojisiyle beraber Lenovo S5 Pro modelinin fiyatı ise 180 dolar olarak açıklandı.