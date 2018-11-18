Günümüz teknolojisi sürekli gelişirken evler de, bir yandan hayal edebileceğimizden daha fazla yolla evrim geçiriyor. Bir zamanlar bilim kurgu filmlerinde yer alan özelliklerin artık gerçek olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Hatta zaman zaman bilim kurgu fantazilerinin günlük hayatımızda kullandığımız araçlarla sık sık bulanıklaştığı noktaya geldik. Google’ın, Google Home ve Google Home Mini gibi çeşitli asistan destekli cihazları, bunun mükemmel bir örneğidir. Ayrıca birçok insan tarafından iyi karşılanmıştır.

Şimdiye kadar her hangi bir şekilde Google Asistan‘ı telefonunuzda yada akıllı ev sisteminde kullanımına tanıklık ettiyseniz, yine Google Asistan destekli Lenovo Smart Display teknolojisine az çok hakim olabilirsiniz. Açıkçası bu ürün Amazon tarafından sunulan akıllı ev sistem kontrolleri olan Echo Show ve Echo Spot‘tan sonra piyasaya sürülmüş ardıl bir üründür. Fakat Lenovo Smart Display, Google’ın farklı ekosistemine derinlemesine entegre edilerek bazı özelliklerle ile onların önüne geçmeyi başarmıştır.

Tasarım

Buradaki 8 inçlik versiyon olan Lenovo Smart Display’e baktığımızda, bir tabletin akıllı bir hoparlöre ya da genel olarak hoparlör ile birleşen bir tablete benzediğini hemen farkedebiliyoruz. Ne olursa olsun, daha akıcı bir görünüm sunmanın aksine, akıllı ev kontrollerini sağlayan, diğer sistemlere göre çığır açan, ilgi çekici bir tasarım sahip. Ayrıca ses ayarı değiştirmek ve mikrofonu susturmak için fiziksel düğmesi var.

Lenovo Smart Display İncelemesi ve Özellikleri 1 - 6

Renk seçeneğinin tamamen beyaz mat plastikten oluşması, Lenovo Smart Display’in çağdaş görünümünü tamamlayacak şekilde ön plana çıkıyor. Sıradan tasarımlara göre bu özel tasarım, ev mobilya kurulumuna da güzel bir şekilde uyum sağlıyor. Görünümü bakımında, Google’ın ev kontrol cihazlarından da pek farklı değil. Ancak diğer yandan, sahip olduğu ek etkileşim düzeyi nedeniyle dikkatleri üzerine çeker. Ancak olmasını isteğimiz şey ise, cihazı bir odadan diğerine taşırken ihtiyaç duyulan bir bataryanın olmasıydı.

Genel olarak, Lenovo Smart Display‘in tasarımı güvenlidir. Elbette, daha fütüristik veya endüstriyel bir tasarımla önemli ölçüde dikkat çekebilirdi, ancak evlerdeki mobilya dekorlarına uyum sağladığı için bu şekilde bir tasarımın olması gerçekten memnun edici olmaktadır.

Ekran

8 inçlik 1280×800 IPS dokunmatik ekranla gelen Lenovo Smart Display, piksel yoğunluğu veya ayrıntı gerektiren videolarda her hangi bir kayıp göstermez. Fakat beklenilen boyut, istenilen ekran boyutuna göre yeterli değil. Sadece bize manşetleri okumamıza, fotoğrafları görüntülememize ve YouTube’daki video klipleri izlememize izin veriyor.

Cihaz sabit olduğundan ve çoğu durumda yaklaşık 2 metrelik mesafeden rahar görüntülendiği için 1280×800 çözünürlükte her hangi bir izlenme sorunu yaşanmaz. Ancak uzaktan izlerken siyah ve gri renk tonları biraz yıkanmış gibi görünebilir. Ayrıca cihazın görüş açısı da oldukça iyidir ve farklı açılarda görünürlüğün izlenmesine olan sağlar.

İşlevsellik

İlk bakışta, çoğu insan Lenovo Smart Display’in tam gelişmiş Android uygulamalarını çalıştırabileceğine inanıyor. Ancak aslında Internet’in Things ürünleriyle ilgili olarak geliştirilen Google’ın Android Things platformunu çalıştırmaktadır. Bu özellik bir nevi Google’ın akıllı sistemlerinin fonksiyonlarına benzer. Lenovo Smart Display’e temelde Google Asistan tarafından yorumlanıp işlenen ses komutları aracılığıyla erişim sağlanır. Yani cihaza dışarıda ki hava durumunu sorarsanız, Google Asistan gibi doğal cevaplar vermeye başlayacaktır.

Öyleyse, zaten bildiğimiz Google Asistan özelliklerinin dışında Lenovo Smart Display ile başka neler yapabilirsiniz? Daha öncesinde akıllı ev cihazları hakkında bilgisi olmayan için buradaki en büyük şey, görsel ögelerdir. Lenovo Smart Display sadece bir yemek için sesli olarak tarifleri okumasına değil, aynı zamanda malzemelerin ve adım adım talimatların ekranda gösterilmesine olanak tanır.

Bunların yanı sıra muhtemelen buradaki en büyük olanak, doğrudan YouTube’dan video izlenmesini mümkün kılmasıdır. Sadece bu özellik bile rakibi olan Amazon Echo Show 2’den bir adım önde olmasına yardım olur. Ayrıca cihazın en büyük farklılaştırıcı özelliği ekran stilidir. Bu durum onu Google’ın akıllı ev kontrol sistemlerinden daha kullanışlı bir hale getiriyor.

Buradaki ana ekran, zaman, sıcaklık, hava durumu ve takvimdeki etkinlikler, önerilen YouTube klipleri ve ses işlemlerini çevreleyen bazı ipuçları gibi genel bilgileri göstermektedir. Bunların bu şekilde olması ilk bakışta sıkıcı gelebilir. Ancak genel olarak yapmak istediklerinizi sesli olarak ifade ettiğinizde ana ekranı görmek bile aklınıza gelmeyecektir.

Android akıllı telefonumuza yüklenebilen Google Home uygulamasını kullanarak, günlük yapılması geren bir çok hatırlatmayı, rutinlerinizi ve farklı takvim etkinliklerini de belirleyebilirsiniz.

Evdeki diğer akıllı cihazlara erişmek ve onları kontrol etmek söz konusu olduğunda, Lenovo Smart Display benzerleri gibi çalışır. Akıllı Ev Kontrol cihazlarının sürekli olarak büyüdüğü gerçeğini göz önünde bulundurarak, Lenovo Akıllı Ekranı çok çeşitli teknolojilere hitap eder. Chromecast akıllı televizyonunun bulunduğu oturma odasında YouTube kliplerini TV’niz üzerinden izlemek ister misiniz? Evet bunu yapabilirsin. Oturma odanızda bulunan Philips Hue ampullerini açmak mı yoksa kapatmak mı istiyorsunuz? Evet, bunu da yapabilirsin! Daha da etkileyici olan, Lenovo Smart Display’e Philips Hue ışıklarının belirli bir renk seçmesini bile söyleyebiliriz.

Genel olarak inceleme sırasında can sıkıcı tek bir nokta varsa o da görüntülü sohbet için Google Duo’yu kullandığınızda, başka hiç bir program için dikey modun olmamasıdır. Yani portre modu yalnızca Google Duo’yu kullandığınızda aktif hale gelebiliyor. Genel olarak cihaz manzara modunda işlev görüyor. Bir diğer eksik nokta ise Lenovo Smart Display ile erişilebilen mevcut video akışı servislerinin kısıtlılığıdır. YouTube videolarını doğrudan izleyebilmenin keyfini çıkarırken, Netflix gibi genel yayın akışı sağlayan programlara destek yoktur.

Daha önce hiç bir akıllı ev kontrol sistemine yatırım yapmamışsanız veya deneyim yaşamadıysanız, Lenovo Smart Display’i karşılaştığınız en gelişmiş ve akıllı şey olarak kabul edebilirsiniz.

Ses Kalitesi

Lenovo Smart Display’in büyük bir hoparlör ızgarası mevcut. Müzik dinleme için kabul edilebilir bir fonksiyona sahip. Kuşkusuz, Google Home Mini’den daha belirgin ve daha iyi bir ses kalitesi var. Bununla birlikte, orijinal Google Home hoparlöründen daha iyi performans göstermez. Onunla eşit ya da az diyelim.

Ses çıkışınsa ince bir miktar bas var, ancak daha yüksek ses seviyelerinde, biraz rahatsız edici olmaya başlıyor. Evdeki çoğu ayar için ses kalitesi, ayrıntılı tonları ile yeterlidie. Yine de, müzik dinleme için ana tercihimiz olarak orijinal Google Home hoparlörüyle birlikte kullanımını tavsiye ediyoruz.

Akıllı asistanı her zamanki “Hey Google” komutu ila çalıştırılmaktadır. Ne yazık ki, bir şey oynarken mikrofonlar sesli komutu ayırt etmek oldukça zor bir hal alıyor. Aslında, normalde bu gibi durumlarda Asistanı devreye sokmak için ikinci kez seslenmek gerekmektedir.

Genel Değerlendirme

Lenovo Smart Display, Google’ın Asistanı için yeni bir seviyenin içinde yer alıyor ve diğer akıllı ev kontrol sistemlerindeki gibi aynı zengin deneyimi sunuyor. Ancak şimdi YouTube videolarını izlemek, yemek tariflerini okumak ve Google Duo’nun görüntülü sohbet deneyimini yaşamak için elverişli. Özünde hala daha fazla işlevle, akıllı yanıtlarla ve diğer akıllı bağlantılı aygıtları kontrol etmek için daha geniş destekle çalışan Google Asistan’ı kullanmaya devam ediyor.

8 inçlik model için 200 ABD doları ve daha büyük 10 inçlik bir ürün için 250 ABD doları değerinde fiyatlandırılan Lenovo Smart Display, gerçekten de bir yatırım yapılabilir bir sistemdir. Ayrıca fiyatı 400 Dolar olan Google Home Max sisteminden çok daha fazla çok yönlülük sunuyormuş gibi hissedebilirsiniz. 129 Dolarlık orijinal Google Home sistemiyle karşılaştırıldığında, 70 ABD dolar kadar farkla Lenovo Smart Display’in daha tercih edilebilir durmakta.

Artıları

Smart Display, standart akıllı sistemlerce erişilemeyen bazı kullanışlı işlevler sunar

Rutinlerde daha derin kişiselleştirme seçenekleri vardır

Daha iyi Google Asistan entegrasyonu

Müzik çalma ile iyi ses kalitesi

Eksileri