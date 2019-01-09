Dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından birisi olan CES 2019, birçok teknoloji devinin yıla damgasını vuracak cihazlarını tanıtmak için bir fırsat oldu. LG‘nin yapay zeka alanında ilerlemesi, Samsung’un yeni amiral gemisi dizüstü bilgisayarı, HP’nin AMD işlemcili dizüstü bilgisayarı, yine AMD işlemcili Chromebook 315 ile Acer ve akıllı saat üreticisi olan Matrix’in vücut sıcaklığı ve güneş enerjisi ile şarj olabilen akıllı saati. Hepsi CES 2019’un en iyi ürünleri arasında geçiyor.

Peki diğer üreticiler ne yapıyor? Her biri yeni ürününü tanıtmak için sıra bekliyor. Bunlardan birisi de Lenovo. Şirket, Lenovo Smart Tab Android tabletini Las Vegas’ta Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES 2019) teknoloji fuarında tanıttı. Bu Lenovo cihazını piyasadaki diğer Android tabletlerden ayıran özellik, kendine ait bir hoparlör yuvasıyla birlikte gelmesi ve Amazon Alexa sesli asistanını içerisinde barındırmasıdır.

Lenovo Smart Tab M10 ve P10 Özellikleri

Lenovo Smart Tab 10 inçlik bir ekrana sahip ve Lenovo Smart Dock aksesuarı ile birlikte ayarlandığında Amazon Echo Show gibi kullanılabilir. M10 ve P10 modelleri, Lenovo Smart Tab’in iki farklı çeşididir. P10 modeli, M10 modeliyle karşılaştırıldığında daha iyi özelliklere ve tasarıma sahiptir.

Her ikisi de, Dolby Atmos teknolojisine dayanan öne bakan hoparlörler ile donatılmıştır. Smart Dock içinde bulunan bir çift 3-watt hoparlörle birleştiğinde daha yüksek ses çıkışı sunar. Aynı zamanda, pogo pinleri aracılığıyla Smart Dock’a kolayca tutturulabilir. Yuva, tablet için şarj cihazı olarak işlev de görmektedir.

Lenovo Smart Tab M10 ise 9.56×3.31×0.31 inç büyüklüğüne ve 1.05 kilo ağırlığına sahiptir. Siyah renk kaplamalı M10, 1920×1080 piksel çözünürlükte FullHD çözünürlük üreten 10inç IPS LCD ekran ile donatılmıştır. Snapdragon 450 tarafından desteklenir. 16GB ve 32GB M10 modellerinde sırasıyla 2GB ve 3GB RAM’e ev sahipliği yapar. Fotoğraf için ise 2 megapiksel ön kamera ve 5 megapiksel arka kamera ile donatılmıştır. 4.850mAh batarya ile güçlendirilmiştir.

Lenovo Smart Tab P10‘un boyutları ise 9.56×6.57×0.27 inç ve 430 gr ağırlığında. P10 bir aurora siyah çift cam tasarımına sahiptir. Ayrıca, 10.1 inç full HD IPS LCD ekran ve Snapdragon 450 yonga seti içerir. 4GB RAM ve 64GB depolama alanıyla geliyor. Cihazda 5 megapiksel ön kamera ve 8 megapiksel arka kamera bulunuyor. 7.000mAh batarya ile güçlendirilmiştir.

Hem Lenovo Smart Tab M10 hem de P10 tabletleri Android 8.1 Oreo OS ile birlikte geliyor. Smart Dock boyutları ise 2.57×11.16×1.96’tir ve 799gr ağırlığındadır.