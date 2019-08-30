Lenovo Tab M7 ve Tab M8 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Önümüzdeki hafta Berlin’de IFA 2019 başlayacak. Etkinlik öncesinde Lenovo, M serisie iki yeni tableti ekledi – Lenovo Tab M7 ve Lenovo Tab M8. Her iki cihaz da, 12 yaşın altındaki çocuklar için zengin ve özelleştirilmiş içerik sunan yerleşik Kid’s Mode 3.0 ile birlikte geliyor.

Şirkete göre çocuklar tableti aldıklarında, oyunlara, yerleşik uygulamalara, videolara, ses ve eğitsel içerik sunan kitaplara erişim sağlayan çocuk dostu bir arayüze sahip olacak. Cihaz tam olarak 44 dili destekliyor.

Cihazlar ayrıca çocukların kullanım süresini sınırlandırmak için ebeveyn kontrolleri ile birlikte gelecek. Her iki cihazın ekranı da göz koruması var. TÜV Rheinland sertifikasına sahip olan bu cihazlarda göz koruma modu otomatik olarak çalışıyor.

Lenovo Tab M7 Özellikleri

Lenovo Tab M7, 7 inç WSVGA ekrana sahip. Teknik özellikleri arasında, Wi-Fi modeli için 1.3 GHz dört çekirdekli MediaTek MT8321 yonga seti, LTE modeli ise MediaTek MT8765B yonga seti tarafından destekleniyor.

Tablet, 128 GB’a kadar genişletilebilir depolama desteği ile 1/2 GB RAM ve 16/32 GB dahili depolama şeklinde sürümlerle gelyor. Tab M7’in 1GB RAM modeli Android Pie (Go Edition) kullanıyor, diğer model ise standart Android 9 Pie işletim sistemini kullanıyor. Arkasında 2MP kamera ve 2MP ön tarafında bulunuyor.

Cihazdaki bağlantı seçenekleri arasında 4G (İsteğe bağlı), Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS ve 3.5mm ses girişi bulunuyor. Aynı zamanda öne bakan bir hoparlörle birlikte geliyor ve 10 saate kadar video izleme veya göz atma imkanı sunan 3.450mAh bataryası var.

Lenovo Tab M8 Özellikleri

Adından da anlaşılacağı gibi, Lenovo Tab M8 8 inçlik bir ekranla geliyor. Ancak şirket ekran çözünürlüğü için iki seçenek sunuyor – HD (1280 x 720 piksel) ve FullHD IPS (1920 x 1200 piksel) ve 350 nit parlaklık.

Cihaz, IMG PowerVR GE sınıfı GPU’ya sahip 2GHz Dört Çekirdekli MediaTek Helio A22 12nm işlemci tarafından desteklenmektedir. 2/3 GB RAM ve 16/32 GB dahili depolama ile birlikte geliyorr. 5MP arka kamera ve 2MP öne bakan bir sensör var.

Bağlantı seçeneklerine gelince, 4G (İsteğe bağlı), Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.0 ve GPS’i destekler. Ayrıca 3.5mm ses girişi ve Dolby Audio ile ayarlanmış Yan Hoparlör ile birlikte geliyor. Cihaz Android Pie işletim sistemini kullanıyor ve 12 saate kadar video izlemeye veya 18 saate kadar göz atmaya sahip 5.000 mAh bataryayla çalışıyor.

Lenovo Tab M7 ve Lenovo Tab M8 Fiyatı