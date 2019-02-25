Lenovo Tab V7 Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Uzun süredir sessizliğini koruyan Lenovo, Barselona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi 2019’da Lenovo Tab V7‘yi duyurdu. Çinli üretici devinden gelen yeni tablet aslında çift 4G desteği ve büyük bir ekran ile birlikte gelen aşırı büyük bir akıllı telefon.

Lenovo Tab V7 cihazı, 177.9×86.5×7.89mm ölçülerinde bir gövdede 6.9 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. Ayrıca 195 gram ağırlığında. Boyut olarak Tab V7, Samsung‘un Galaxy S10 5G amiral gemisinden daha büyük. Aynı şekilde 6.5inçlik Apple iPhone XS Max‘dan da büyüktür.

Ekranın boyutu göz önüne alındığında, Tab V7, polikarbonat bir gövdeye sahip olduğundan hafif bir cihazdır. Ekran FullHD+ çözünürlük ve 18:9 en boy oranınının yanı sıra %81’lik ekran-gövde oranına sahip.

Tab V7’nin üst ve alt çerçeveleri kalın. Fakat simetrik olduğu için fazla göze batmıyor. Snapdragon 450 yonga seti 4GB RAM ile eşleştirilmiştir. Bu yonga seti genel olarak yüksek performansı olmadığını gösteriyor.

64 GB’a kadar dahili depolama alanıyla birlikte geliyor. Tabletin arka tarafında LED flaşlı 13 megapiksellik tek kamera var. Ayrıca bir de parmak izi tarayacısı bulunuyor. Ön panelde ise yüz kilidini açma ve iris tanıma desteği taşıyan 5 megapiksel selfie kamerası var.

Lenovo Tab V7 de bulunan her iki SIM yuvası da 5G için destek taşımaktadır. Cihaz da Android 9 Pie işletim sistemi önceden yüklenmiş olarak geliyor. Tab V7’nin iki çeşidi var, 3GB RAM + 32GB depolama ve 4GB RAM + 64GB depolamadır.

Lenovo Tab V7 Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Lenovo Tab V7 cihazı 250 dolarlık cazip bir fiyat etiketi taşıyor. Cihazın başlangıç sürümünün fiyatı bu olabilir. Giriş seviyesi tablet, nisan ayında Avrupa pazarlarına gönderilmeye başlayacak.