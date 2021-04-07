Lenovo ThinkBook 14 2021 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Yeni piyasaya sürülen Lenovo ThinkBook 14 2021 Ryzen Edition, % 85 ekran/gövde oranı, 300 nit maksimum parlaklık, DC Karartma ve TÜV Rheinland sertifikasına sahip 14 inç FHD (1920 x 1080 piksel) LED arkadan aydınlatmalı LCD paneli sergiliyor.

Dizüstü bilgisayar, metal bir tasarıma sahip ve tek bir Gümüş Gri renk seçeneğiyle geliyor. 17,9 mm kalınlığında ve yaklaşık 1,4 kg ağırlığında olduğunu da hemen belirtelim.

Cihaz, 16GB DDR4 RAM ve 512GB M.2 PCIe depolama ile birleştirilmiş bir AMD Ryzen 5 5500U işlemciye sahip. Gerekirse, RAM ve depolama sırasıyla 32 GB ve 1 TB’a kadar genişletilebiliyor.

Bağlantı noktalarına gelince, dizüstü bilgisayar 2 x USB Type-C, 1 x USB Type-A 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-A 3.1 Gen 1, 1 x HDMI, 1 x RJ45, 1 x 3.5mm kulaklık girişi, ve 4’ü 1 arada kart okuyucu bulunduruyor.

Bu dizüstü bilgisayarın diğer özellikleri arasında tam boyutlu arkadan aydınlatmalı klavye, kapaklı 720p web kamerası, parmak izi sensörü, 360 derece mikrofon, 180 derece menteşe, Microsoft Windows 10 Home işletim sistemi, 60 Whr pil ve 65W hızlı şarj bulunuyor.

Lenovo ThinkBook 14 2021 Ryzen Edition, 718 dolar fiyat etiketine sahip.