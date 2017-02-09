Lenovo ThinkPad P 71 Özellikleri, Fiyatı Ve Çıkış Tarihi

Telefonlarından çok artık çok amaçlı tabletleri ve bilgisayarlarıyla adından söz ettirmeye başlayan Lenovo son olarak Moto Z hamlesi ile beraber akıllı telefon alanında da adını duyurmuştu. Tabi ki bunların dışında markanın daha çok bilgisayar serilerine yöneldiği de bir gerçek. Bu noktada daha çok üst seviye bilgisayar serileri ile anılan Lenovo, geçtiğimiz günlerde iş istasyonu olarak adlandırılan bilgisayarlarına yeni seriler ekledi. Bu seriler arasında en çok konuşulanı ise Lenovo ThinkPad P 71 modeli oldu.

Lenovo ThinkPad P 71 Ne Gibi Özelliklerle Geliyor?

Bu noktada Lenovo ThinkPad P 71 serisinin de diğer seri ürünlerinde olduğu gibi üst düzey özelliklere sahip olduğu ve ekstraları bulunduğunu da belirtelim. Peki bakalım Lenovo ThinkPad P 71 ne gibi özelliklerle karşımıza çıkıyor.

İnce Kasa ve Zarif Tasarım İle Geliyor

Lenovo ThinkPad P 71 serisi için ilk olarak tasarımdan biraz bahsetmemiz gerekecek. Genel kasa tasarımında içerisindeki sisteme bakarsak ince bir model olarak karşımıza çıkan serinin sade ama şık bir tasarım modeli olduğunu da söylemek gerekiyor.

Klavye kısmında ince detaylarla şıklığı yakalayan bilgisayarın tek renk bütünlüğüyle gelmesi de yine hoş bir tasarım detayı olarak karşımıza çıkıyor. Genel olarak sade ama şık diyebileceğimiz tasarımdan sonra hemen geçelim merakla beklenen teknik özelliklere.

İş İstasyonu İçin Özel İşlemci

Lenovo ThinkPad P 71 serisinde standart İntel i7 işlemci, Nvidia Geforce GTX 10xx serisi ekran kartları gibi bir beklentiniz olmasın. Bu seri doğrudan iş istasyonu olarak bilinen bilgisayarlara hitap eden üst düzey özelliklere sahip.

Bunu ilk olarak ise işlemcilerde görüyoruz. İşlemci modelinde yine Intel’in son nesil yani Kaby Lake işlemcilerine dahil olan Xeon E3-v6 serisine yer veriliyor. Bu seri ile beraber işlemci hızları konusunda ise 4.20 GHz değerlerinin bile elde edilebildiğini de belirtelim.

Gelelim ekran kartı kısmına. Bu kısımda da yine iş istasyonları için en iyi seri olarak gösterilen Nvidia Quadro serisine yer verilmiş. İçerisinde Nvidia Quadro P500M serisi ile beraber gelen bilgisayar 256 bit değerine sahip olmasının dışında GDDR5 teknolojisini de barındırması ile büyük bir avantaj sağlıyor.

Yine Pascal mimarisi ile beraber gelen ekran kartlarının toplamda 16 GB bellek değeri bulunacağı da belirtiliyor. Haliyle özellikle üç boyutlu modelle konusunda en iyi serilerden birisi olarak karşımıza Lenovo ThinkPad P 71 çıkacak gibi.

Ekran kartı ve işlemcileri dışında son olarak Ram miktarı konusunda da yine iş istasyonları için oldukça önemli olan 64 GB değerine kadar yükselen Ram bellek imkanı olduğunu ekleyelim. Ayrıca SSD ve HDD tercihleri de değişmekte.

Ekran Özellikleri Nasıl?

Tüm bu teknik detaylardan sonra gelelim asıl konu olan ekran özelliklerine. Bir kere Lenovo ThinkPad P 71 serisinin en büyük ayrıcalığı VR desteği barındırması. Bu sayede sanal gerçeklik gözlükleri HTC ve Oculus Rift serileri desteleniyor. Çizim, model ve mühendislik çalışmalarında bu vazgeçilmez ihtiyaç ve ayrıcalıklardan biri olarak karşımıza çıkıyor.

Bunun dışında 17.3” inç ekran boyutu ile beraber gelen bilgisayarın 4K çözünürlük değeri ve IPS panel bulundurması da ekran konusunda gerçekten üst düzey bir performans verileceğinin de kanıtı.

Çıkış Tarihi Ve Fiyatı

Çıkış tarifi konusunda yapılan açıklama ile beraber Lenovo ThinkPad P 71 serisinin Nisan ayında piyasaya sürüleceği belirtildi. 3.4 kg ağırlığında ve hızlı şarj gibi ekstra özelliklerle beraber gelecek olan serinin satış fiyatının ise 1850 dolar olacağı fakat özelleştirmelere göre bu rakamın 3000 dolara kadar çıkacağını da ekleyelim.