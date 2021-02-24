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Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Lenovo ThinkPad X13 Gen 2, son model işlemcilerle yenilendi. Yeni nesil bilgisayarlara dair detaylar sizlerle...

Ayşen Sıla

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Lenovo ThinkPad X13 Gen 2

Lenovo, şirketin iki seçenekle sunmaya devam ettiği yenilenen Lenovo ThinkPad X13 Gen 2‘yi tanıttı. Telefonun Intel ve AMD işlemcileri, yerini son model işlemcilere bıraktı. İşte yeni nesil ThinkPad X13 Gen 2’ye dair bilmeniz gerekenler…

Lenovo ThinkPad X13 Gen 2

İlk büyük yenilik, ekran kısmında gerçekleşti. Ekran, çalışma için daha uygun olduğu söylenen 16:10 gibi daha uzun bir en boy oranı sunuyor. Şirket, WUXGA ve WQXGA çözünürlüklerinde 13,3 inçlik seçenekler sunmaya devam ediyor.

Öte yandan, AMD destekli modeller en yeni AMD Ryzen 5000 işlemciyle geliyor. Bu model Thunderbolt 4 bağlantı noktası ve USB-C kablosuyla destekleniyor. Şirket henüz bu modelin tüm özelliklerini açıklamadı.

Lenovo ThinkPad X13 Gen 2

Intel destekli modelde iki USB-A bağlantı noktası, iki Thunderbolt 4 bağlantı noktası, tam boyutlu bir HDMI bağlantı noktası ve bir analog ses bağlantı noktası bulunuyor. Bağlantı için cihaz, Wi-Fi’den Wi-Fi 6E’ye ve LTE 4G ve 5G modeme kadar değişen seçenekler sunuyor.

Ayrıca Windows Hello biyometrik desteği ile birlikte 1080p web kamerası seçeneği bulunuyor. Şirket batarya için 54.7Wh veya 41Wh olmak üzere iki seçenek sunuyor.
Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 i (Intel modeli) önümüzdeki aydan itibaren 1.299 dolardan satın alınabilecekken, AMD destekli model ise bu yılın Mayıs ayından itibaren 1.139 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

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