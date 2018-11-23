Çin sertifikasyon sitesi TENAA’nın veritabanında, yeni bir Lenovo akıllı telefonunun fotoğrafları ve teknik özellikleri ortaya çıktı. Geniş ekranın üzerinde bir su damlası çentiği bulanan telefonun arka tarafında parmak izi sensörü bulunuyor. Asıl en dikkat çeken özelliği ise cihazın arkasında bulunan üçlü kamera kurulumu oluyor.

Sertifikasyon henüz akıllı telefon ile ilgili tüm detayları ortaya çıkarmamıştır. Model numarası L78071 olan telefon 3210mAh kapasiteli bir batarya sahiptir. Bunun yanı sıra 156.7×74.5×7.8 mm boyutundadır. Ayrıca FullHD+ çözünürlüğüne sahip 6.3 inçlik ekran gelmektedir.

Lenovo L78071 aslında Qualcomm Snapdragon 8150 yonga seti ile gelen ilk akıllı telefon olabilir. Daha önceleri ortaya çıkan açıklamalarda cihazın Ulusal Radyo Yönetimi (NRA) sertifikasını aldığı ifade edilmişti. Lenovo L78071, arkada üçlü bir kamera modülü içerdiğinden, amiral gemisi bir akıllı telefon gibi görünüyor. Yaklaşan Snapdragon 8150 yonga setini desteklemek için büyük bir şansı bu sayede yakalıyor.

Son olarak cihazın tanıtımının Aralık ayı sonunda olması bekleniliyor. Bu da 2018 yılının son amiral gemisi telefonu olacağı anlamına geliyor. Yakın zamanda daha fazla özelliğinin duyurulması bekleniliyor.