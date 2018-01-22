Microsoft yeni Windows 10 S bilgisayarlarını Lenovo ve JP markalarından duyurmuşken, Lenovo cephesinden yeni Chromebook‘lar geldi. Yeni modeller 100e, 300e ve 500e‘yi içeriyor.

Lenovo 100e Chromebook

Açıkçası Chrome OS çalıştıran Lenovo 100e Chromebook, Windows muadili ile aynı. 11,6 inç HD parlamayı önleyen ekran, Intel Celeron N3350 işlemci, 4GB RAM ve 32GB dahili depolama alanı ile geliyor. 2.1 kilo ağırlığındaki cihazda bulunan 42 Watt’lık pil ile kullanım ömrü 10 saate kadar çıkıyor.

100e, 219 dolarla başlayacak ve Chrome varyantı Mart ayında satışa sunulacak.

Lenovo 300e Chromebook

MediaTek işlemci ile donatılmış olan 300e, 360 derecelik dönebilen kasası ile işlevsellik sağlıyor. Ayrıca 11.6 inçlik bir HD ekrana sahip, ancak tabii ki, 10 noktalı çoklu dokunmayı içeriyor.

Muhtemelen beklediğiniz gibi, Windows 10 varyantı aynı işlemciyi sunmuyor, ancak her iki tür de aynı fiyattan 279 dolardan satışa çıkacak. Ayrıca Chrome modeli için kalem desteği de yok. 300e Chromebook Şubat ayında piyasaya çıkacak.

Lenovo 500e Chromebook

Son olarak, 500e Chromebook üç ürünün en üst seviyesinde. Intel Celeron N3450 işlemci ve 8GB’a kadar RAM ve 64GB’a kadar bir depolama alanı içeriyor. 500e, 360 derece dönebilen ekran ve dahili bir kalemle bile birlikte geliyor.

500e, bu ay 349 dolarla satışa sunulacak.