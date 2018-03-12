Akıllı telefonlarda yavaş yavaş kendisini göstermeye başlayan Lenovo, akıllı telefonlarının yanı sıra bilgisayar ve tablet modellerinde de hızla ilerliyor. Markanın sürekli yeni bir tablet ya da bilgisayar serisi ile karşımıza çıktığını görüyoruz. Oyuncu serisi ve iş odaklı bilgisayarlar bir yana genel kullanım için sunulan birçok Lenovo serisi de görüyoruz. Bu serilerden birisi de Lenovo V330 modeli notebook modelleri. Genel kullanımlar için bir hayli iyi özelliklere sahip olan Lenovo V330 modelinin, detaylarına ve tasarım özelliklerine geçelim.

Lenovo V330 Tasarımı

Lenovo V330 notebook modeli, tasarım kısmında çok bir farklılık sunmuyor. Bilgisayarda tek renk düzeni benimsenmiş durumda. Hem arka kapak hem ön yüz hem de gri renginin hakim olduğunu ve bu düzen üzerine kurulu olan bir tasarım belirlendiğini görüyoruz. Buna klavye tuşlarının bile dahil olduğunu ekleyelim. Çok ihtişamlı bir tasarım olmasa da özellikle mousepad yanında yer alan bölümlerin gri renkli olması oldukça önemli bir avantaj.

Beyaz ya da metalik renklerin kullanıldığı bilgisayarlarda bu kısımlarda el izi kalabiliyor ve zamanla bu iz çıkmayacak şekilde kasaya işliyor. Lenovo V330 modelinde böyle bir sorun yaşanması muhtemel değil.

Bilgisayarın arka kapağında konumlandırılmış olan Lenovo logosunun dışında ise pek bir hareket söz konusu değil. Boyutlara geldiğimiz zaman ise bu modelin 375 mm X 253 mm X 22 mm ölçülerinde olduğunu görüyoruz. Ağırlık kısmında 2.05 kg gibi bir değer sunulmuş. Bu değerin rakiplere göre bir tık yüksek olduğunu ekleyelim.

Lenovo V330 Ekran Özellikleri

Tasarım kısmında sıradan bir seriyle karşılaştığımız Lenovo V330 bilgisayarları, ekran kısmında 15.6 inç boyut ile karşımıza çıkıyor. 15.6 inç ekran boyutu bir parmak çerçeve kalınlıklarıyla beraber çok geniş bir görüntü alanı sunmuyor. Bilgisayar ekranında sunulan çözünürlük değeri ise Full HD. Yansımasız yüzeye sahip olan ekranların, parmak izi gibi ekstra özellikleri bulunmuyor. Standart bir ekran paneliyle karşı karşıyayız.

Lenovo V330 Teknik Özellikleri

Gelelim asıl kısma. Lenovo V330 modellerinin teknik özelliklerine. Bu seri içerisinde Intel işlemcilere yer veriliyor. Çok yüksek bir performans beklemediğimiz Lenovo V330 bilgisayarları, Intel Core i7-8550U işlemcilerini kullanan bilgisayar, 1.80 GHz saat hızına sahip.

Ana saat hızı bu şekilde açıklanmış olsa da turbo hız ile 4 GHz saat hızına ulaştığını ekleyelim. 4 çekirdekli işlemciler 8.nesil ve 14 nm üretim teknolojisinin bir ürünü olan başarılı işlemciler arasında yer alıyor. İşlemci ön bellek alanı ise 8 MB. İşlemcilerin bu teknik bilgileri dışında tüm Intel teknolojilerinin yazılım desteğinin de verildiğini de ekleyelim.

İşlemcilerle beraber gelen grafik birimi de Intel UHD Graphics 620. Dahili grafik birimi olarak gelen grafik biriminde, 1.15 GHz hız sunuluyor ve DirectX 12 gibi artı özellikler var. Ayrıca 4K desteği verildiğini de ekleyelim. İşlemcilerinin dışında serinin depolama birimi ve RAM bellek miktarlarından söz edelim.

128 GB SSD ve 1 TB HDD bulunan bilgisayarda 12 GB RAM bellek miktarına yer verilmiş durumda. RAM bellek türü ise yeni nesil olarak bilinen DDR4 RAM bellekleri. Bu da hız konusunda çok daha iyi çözümler elde edilmesini sağlamakta. Bunların dışında bilgisayarda 2 adet USB Type C ve USB 3 bağlantılarının bulunduğunu da ekleyelim. Ayrıca bir de parmak izi sensörü yer alıyor.

Harici Ekran Kartı

Lenovo V330 teknik özelliklerinden sonra ekran kartı konusunda da bilgiler vermek gerekiyor. Lenovo V330 modelinin içerisinde AMD ekran kartı bulunuyor. AMD Radeon 500 serisinin bir ürünü olan AMD Radeon 530 ekran kartlarını görüyoruz. 2 GB ekran kartının DDR3 bellek türüne sahip olduğunu ve 64 bit olduğunu ekleyelim. Fakat çok yüksek performans bir ekran kartı söz konusu değil.

Fiyat

Lenovo V330 modelinin bu özelliklerle beraber fiyatı 3.700 – 4.000 TL arasında değişiyor. Kampanyalara ve yapılan indirimlere göre fiyatlar değişiklik gösterebiliyor. Aynı modelin i5 serisi işlemcili olan modelinde de biraz daha düşük bir fiyat sunulduğunu da ekleyelim.