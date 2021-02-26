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Lenovo Xiaoxin Air 14 2021 Ryzen Edition, 2 Mart’ta Görücüye Çıkacak!

Lenovo Xiaoxin Air 14 2021 Ryzen Edition, 2 Mart'ta satışa sunulmaya hazırlanıyor. Yeni nesil bilgisayar şimdi ön siparişe çıktı.

Ayşen Sıla

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Lenovo-Xiaoxin-Air-14-2021-Ryzen-Edition

Geçen yıl Ekim ayında Lenovo, Xiaoxin Air 14, Pro 14 ve Air 15 2021 olmak üzere üç yeni dizüstü bilgisayar piyasaya sürdü. Bunların üçü de 11. nesil Intel işlemcilerle destekleniyordu. Şimdi ise seriye yeni bir model daha geliyor.

Lenovo resmi olarak Xiaoxin Air 14 2021 Ryzen Edition‘ı piyasaya sürdü ve ön rezervasyon almaya başladı. Ancak cihazın 2 Mart’tan itibaren satışa çıkması planlanıyor.

Yapılandırmaya gelince, Lenovo Xiaoxin Air 14 2021 Ryzen Edition, 1920 x 1080 piksel ekran çözünürlüğü, yüzde 100 sRGB renk gamı, 300nit parlaklık ve DC Karartma özellikli 14 inç ekran bulunduruyor.

Cihaz 16 GB RAM ve 512 GB depolama ile birleştirilmiş AMD Ryzen R5 5500U işlemci tarafından destekleniyor. Klavye 1,3 mm hareket mesafesine sahip ve arka ışığı destekliyor.

Lenovo-Xiaoxin-Air-14-2021-Ryzen-Edition

Güç düğmesine gömülü parmak izi sensörü de bulunuyor. Cihaz, Windows 10 işletim sistemi ve 56.5Wh büyük kapasiteli bir pil ile çalışıyor. Fiyatlandırmaya gelince, Lenovo Xiaoxin Air 14 2021 Ryzen Edition, yaklaşık 696 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak.

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KaynakSeogoog

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