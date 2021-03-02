Lenovo Xiaoxin Air 14 2021 Ryzen Edition Resmi Olarak Satışta!

Birkaç gün önce Lenovo, son bilgisayarını kendi ülkesi Çin’de duyurmuştu. Lenovo Xiaoxin Air 14 2021 Ryzen Edition olarak adlandırılan bilgisayar şık bir tasarım benimsiyordu. Şirket, duyurudan kısa bir süre sonra da ön rezervasyonları almaya başladı.

Bugünden itibaren Lenovo Xiaoxin Air 14 2021 Ryzen Edition, satışa sunulacak. Yaklaşık 696 dolar olarak fiyatlandırılan cihaz, ilk satış için 643 dolara mal olacak, ancak ön sipariş verenler cihazı 618 dolar karşılığında alabilecek.

Yapılandırmaya gelince, Lenovo Xiaoxin Air 14 2021 Ryzen Edition, 1920 x 1080 piksel ekran çözünürlüğü, yüzdr 100 sRGB renk gamı, 300nit parlaklık ve DC Karartma özellikli 14 inç ekran paneli sunuyor.

Cihaz 16 GB RAM ve 512 GB depolama ile birleştirilmiş AMD Ryzen R5 5500U işlemci tarafından destekleniyor. İşlemci Zen 2 mimarisine dayalı olara altı çekirdek, 12 iş parçacığı ve 2.1-4.0GHz saat hızıyla birlikte geliyor.

Klavye 1,3 mm hareket mesafesine sahip ve arka ışığı destekliyor. Güç düğmesine gömülü parmak izi sensörü de var. Cihaz, Windows 10 işletim sistemi ve 56,5 Wh büyük kapasiteli bir pil ile çalışıyor.