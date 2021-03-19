Lenovo Xiaoxin Pro 16, 120 Hz Yenileme Hızıyle Geliyor!

Lenovo, hem Intel Core hem de AMD Ryzen işlemciyle desteklenen birkaç dizüstü bilgisayarı piyasaya sürdü. Şimdi şirket, Lenovo Xiaoxin Pro 16 olarak adlandırılan başka bir cihazı piyasaya sürmek için hazırlanıyor.

Şirket tarafından paylaşılan yeni bir tanıtım posterinde, Lenovo Xiaoxin Pro 16‘nın 2560 x 1600 piksel ekran çözünürlüğü sunan ve hem 60Hz hem de 120Hz yenileme hızını destekleyen 16 inçlik bir ekranla geleceği doğrulandı.

Ayrıca gözlerin korunması için 350nit parlaklık, %100 sRGB yüksek renk gamı ​​ve donanım tabanlı düşük mavi ışık teknolojisi sunuyor. Titreşimsiz görseller sunan DC Karartma desteği de var.

Benzer yüksek yenileme hızına sahip birkaç başka dizüstü bilgisayar olsa da, bu 120Hz yenileme hızı desteğiyle gelen ilk 16 inç dizüstü bilgisayar olabilir. Dizüstü bilgisayarda 60Hz ile 120Hz yenileme hızı arasında geçiş yapmak için bir kısayol tuşu olacak gibi görünüyor.

Son zamanlarda Lenovo, Xiaoxin Pro 16’nın AMD Ryzen 5000 işlemci ve NVIDIA bağımsız ekran tarafından destekleneceğini duyurmuştu. Cihazın AMD Ryzen R7 5800H ile RTX 3050 Ti grafik işlemcisine sahip olması bekleniyor.