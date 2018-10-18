Lenovo bu yıl Watch 9 ve Watch X olarak adlandırılan iki akıllı saat piyasaya sürmüştü. Bugün ise Lenovo yeni akıllı saat modelleri olan Watch S ve Watch C çocuk akıllı saati ile karşımıza çıktı.

Lenovo Watch S

Lenovo yeni akıllı saat modelleri denildiğinde aklımıza ilk gelen model Watch S’dir. Watch S‘in özelliklerine değinecek olursak eğer Lenovo Watch 9 ve Watch X arasında kalmış bir modeldir. Watch 9’da bulunan saat kadranı ve safir cam özellikleri ile tasarlanmıştır. Watch X ile karşılaştırmamız gerekirse eğer OLED ekranı, kalp atış hızı sensörü, tansiyon monitörü ve Watch X’un sahip olduğu tüm diğer sensörler bu saatte yoktur.

Watch S uyku takibi, kalori sayımı, ve adım sayar özelliklerini içeriğinde bulundurur. Ayrıca titreşim ile çağrı ve mesajlarınızı da bildirebilir. Tüm bunlar Lenovo Watch uygulamasında görüntülenebilir ve programlanabilir. Watch S ayrıca 5 adet ATM su geçirmezlik özelliği ile donatılmıştır.

Lenovo Watch S şarj edilebilir akıllı saattir. 34$ civarı bir ücret ile satışa sunulacaktır. Siyah ve kırmızı olmak üzere 2 renk seçeneği vardır. Lenovo’nun resmi online mağazasında 30 Ekim tarihinde saat 10’da satışa sunulacak.

Lenovo Watch C

Lenovo Watch C çocuklar için oldukça ideal bir akıllı saattir. Lenovo Yeni Akıllı Saat Modelleri arasında oldukça göze çarpar. Watch S’den farklı olarak Gorilla Glass ile kaplanmış 1,3 inç AMOLED kare biçimli bir ekrana sahiptir. Ekranın üstünde ailelerin çocuğunun güvende olduğunu öğrenebilmeleri için belirli aralıklarla fotoğraf çekebilmelerine yarayan uzaktan kumandalı bir kamera ile desteklenmektedir.

Watch C konum takibi için GPS‘e (Glonass, A-GPS) sahiptir, ve Wi-Fi üzerinden bağlanılabilir. Ayrıca yerleşik bir pusulası vardır. Tamamlayıcı uygulama ile aileler ev ve okul için yer belirleyebilir. Bu sayede çocuklarının bu yerlerden herhangi birine gidip gitmediklerine dair bildirim alabilirler.

Ayrıca çocuğunuzla konuşabilmeniz için bir hoparlör ve mikrofon da içeriyor. Çocuklar aynı saate sahip arkadaşlarını aramak için de saati kullanabilirler. Lenovo ayrıca acil durumlar için bir Yardım tuşu içeriyor. Saatin IPX7 derecesi ve silikon kayışları var. Lenovo 12.8mm kalınlığında olduğunu ve sadece 42g ağırlığında olduğunu söyledi.

Lenovo Watch C Çocuk Akıllı Saatleri 1 - 6

Watch C mavi ve pembe renkte geliyor, ve 58$ olarak fiyatlandırılıyor. 22 Ekim’de resmi online mağazasında satış için hazırlıklar devam ediyor.