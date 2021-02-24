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Lenovo Yeni Bir Oyuncu Telefonu Daha Sunacak!

Lenovo bir sonraki Legion serisi oyuncu telefonunu 2021 yılı içerisinde sunmaya hazırlanıyor. İşte detayları...

Yunus Emre Çakır

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Lenovo legion

Lenovo Legion serisi akıllı oyuncu telefonlarına yeni bir üye daha eklemeye hazırlanıyor. Şirketin Genel Müdürü Chen Jin’in açıklamaları Weibo üzerinden paylaşıldı.

Jin, bu yeni modelin üst düzey özelliklerle dolu olacağını ve oyunculara en iyi oyun deneyimini sunacağını dile getirdi. Oyun deneyimi konusunda hiç bir şeyden ödün vermeyeceği söylenen bu yeni modelin 2021 yılının ikinci çeyreğinde gelmesi bekleniyor.

Bazı kaynaklarda tanıtılması yakın olan bu modelin Legion Pro 2 olacağı tahmin ediliyor. Cihaz içerisinde Snapdragon 888 yonga seti, 16 GB RAM kapasitesi gibi üst düzey özellikler barındıracak. Bazı söylentiler arasında cihazın takılıp çıkartılabilir bir fan mekanizmasına sahi olacağı yer alıyor.

Bunun dışında telefonun 5.000 mAh bataryası büyük ihtimalle hızlı şarj desteği olacak ve 144Hz tazeleme hızına sahip AMOLED bir ekranla sunulacağı bildiriliyor. Lenovo yeni modeli hakkında şuan için henüz resmi başka bir açıklamada bulunmadı.

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Akıllı Telefon

Lenovo Yeni Bir Oyuncu Telefonu Daha Sunacak!

Lenovo Legion serisi akıllı oyuncu telefonlarına yeni bir üye daha eklemeye hazırlanıyor. Şirketin Genel Müdürü Chen Jin'in açıklamaları Weibo üzerinden paylaşıldı.Jin, bu yeni...
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