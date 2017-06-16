Lenovo Yeni Motorola Cihazı İçin Davetiye Yayınladı, Moto Z2 Olabilir

Lenovo, Tech World 2016 etkinliğinde Moto Z ve Moto Z Force‘u bir yıl önce ilan etti. Yeni çıkan telefon modelleri, modüler aksesuarları kabul edebilen, cihazların kapasitesini artırabilen benzersiz bir satış noktası sundu. Bir yıl sonra, haleflerin tanıtımını henüz göremedik, ancak sızıntıları, son birkaç ay içinde yaklaşmakta olduğunu gösteriyordu.

Geçen ay Moto Z2‘ye bir göz attık ve şimdi Lenovo, 27 Haziran‘da gerçekleşecek bir olay için bir basın davetiyesi gönderdi. Her ne kadar belirlenen tarihte neler geleceğini tahmin edememize rağmen, davet, bir çift lensli kamerayı gösteren bir akıllı telefonun arka yüzü ile birlikte bir ipucu sunuyor.

Etkinlikte Moto Z2 ortaya çıkarsa, bu da büyük olasılıkla, Z2 Force modelinin de ilan edileceği ihtimali var. Benzer özellikleri paylaşsalar da, Force serisinin suya ve hasarlara karşı daha dirençli olduğu bilinmekte. Şimdilik sabırlı olmalı ve olay tarihinin gelmesini beklemeliyiz.