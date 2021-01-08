Lenovo Yeni TAB 11 Modelini Satışa Çıkarıyor!

Lenovo, teknoloji dünyasına bu yıl yeni model tabletiyle girmeyi planlıyor. Akıllı telefonlar pazarında istediği başarıyı elde edemeyen Lenovo, teknoloji sektöründe daha çok dizüstü bilgisayarları ve tablet modelleriyle yer almaya devam ediyor.

Şirket geçtiğimiz günlerde yeni bir tablet modelini resmi olarak tanıttı. Snapdaron 662 işlemcisine sahip olan Tab 11, uygun fiyat etiketiyle dikkat çekiyor. Bilindiği üzere bu modelin Pro versiyonunu geçtiğimiz sene Ağustos ayında tanıtılmıştı. Şimdi ise normal versiyonu satışa çıkarılıyor.









Android tabanlı yeni Tab 11, 2000 x 1200 piksel çözünürlüğünde IPS LCD bir ekrana sahip. Cihazın arka tarafında 13 megapiksel bir kamera yer alıyor. Ön tarafında ise 8 megapiksel kamera bulunuyor. USB-C ve 20W hızlı şarj desteğine sahip olan yeni tabletin bataryası ise 7.500 mAh olarak belirlenmiş durumda.

Cihaz 4 GB RAM / 64 GB dahili depolama ve 6 GB RAM / 128 GB dahili depolama alanı olmak üzere iki versiyon ile geliyor. İki versiyonun da hafızası harici bir depolama yönetimiyle arttırılabiliyor. Bağlantı olarak ise LTE ve Wi-Fi 6 destekliyor. Yeni Tab 11, klavye paketi ve Precision Pen 2 kalemiyle birlikte bu ay içerisinde 229 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.