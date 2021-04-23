Lenovo Yepyeni Aksesuarlarını Satışa Sundu!

Çinli teknoloji devi Lenovo, dün kendi ülkesindeki Yoga x Xiaoxin bahar ürün lansman etkinliğinde bir dizi ürün duyurdu. Bunların çoğu bilgisayardı ancak firma ayrıca Lenovo Xiaoxin Smart Keyboard R7 ve Lenovo Xiaoxin Metal Mouse Pad gibi bazı aksesuarları da tanıttı.

Lenovo Xiaoxin Akıllı Klavye R7

Lenovo Xiaoxin Smart Keyboard R7, Luckey tarafından üretilen klavye aksesuarları serisindeki yeni bir model. Bu özel model yalnızca aynı etkinlikte duyurulan Lenovo Xiaoxin Air 14 Plus 2021 ile uyumlu olarak satışa sunuldu. Diğer Xiaoxin dizüstü bilgisayarlarla uyumlu olan R6, R5, R4 Plus, R4, R2 ve R1 gibi başka modeller de var.

İşlevsellikten bahsedersek, bu klavye dizüstü bilgisayarın ekranın yerleştirilmesi gereken şeffaf bir film görünüme sahip. Bir sayısal tuş takımı görevini üstleniyor ve ayrıca birden çok hareketi destekliyor.

Lenovo Xiaoxin Metal Mouse Pad

Bu mouse pad, tek parça alüminyum alaşımdan yapılmış ve pürüzsüz bir yüzeye sahip. Ayrıca, kavramayı kolaylaştırmak için alt kısımda bir silika jel kenarı bulunduruyor. Son olarak, Lenovo Xiaoxin Metal Fare Altlığı 240 x 180 x 3.2 mm boyutlarında, 280 gram ağırlığında. İki renkle (Uzay Grisi, Haoyue Gümüş) geliyor.