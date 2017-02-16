Lenovo Yoga Book Alana 100$ Hediye

Lenovo Yoga Book‘u satın almayı planlıyorsanız, Amazon’un bu cihaz için sunduğu anlaşmayı kontrol etmeniz gerekebilir: 2’si bir arada dizüstü bilgisayar içeren bir paket ve 499.99 dolarlık bir fiyat için 100 dolarlık bir hediye kartı veriyor. Yani cihaz size 400$’a geliyor.

Cihazın Android sürümü için ve yaklaşık 85$ tasarruf anlamına geliyor. Aynı promosyon Windows sürümü için de geçerlidir – bu durumda, yaklaşık 100 $ indirimle 550 dolar ödemek zorunda kalacaksınız. (100$’a dilediğiniz ürünü satın alabilirsiniz)

Anlaşmanın 22 Şubat günü sona erdiği bildirildi, bu nedenle sipariş vermek için bir kaç gününüz daha var. Daha fazla bilgi için Amazon.com’u ziyaret edebilirsiniz. Unutmayın, Amazon artık Türkiye’ye de gönderim yapıyor ve Türkçe sayfaları bile var.