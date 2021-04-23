Lenovo Yoga Duet 2021 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Bugün Yoga × Xiaoxin lansman etkinliğinde Lenovo, Yoga serisi altında birkaç yeni cihaz piyasaya sürdü. Lenovo Yoga 5G ve Yoga Duet 2021 resmi olarak görücüye sunuldu. Yoga 5G, dünyanın ilk SIM kart takılı 5G kişisel bilgisayarı olarak görücüye çıktı.

Lenovo Yoga Duet 2021, çeşitli form faktörü değiştirmeyi destekleyen ve kullanıcılara daha kolay erişim sağlayan ikisi bir arada bir dizüstü bilgisayar olarak geliyor. Kullanıcıların neredeyse tüm gereksinimlerini karşılamayı amaçlayan tek bir cihazda birden fazla mod bulunuyor.

Cihaz, klavye çıkarıldığında tablet olarak kullanılabiliyor Klavye cihaza takıldığında, işle ilgili tüm görevleri yerine getiren bir dizüstü bilgisayara dönüşüyor. Stüdyo moduna dönüştürmek için 4096 seviyeli basınca duyarlı bir kalemle de kullanılabiliyor.

Özelliklere gelince, 16:10 en boy oranı ve 2160 x 1350 piksel ekran çözünürlüğü sunan 13 inç IPS dokunmatik ekrana sahip olduğunu belirtelim. Ekran ayrıca 450nit parlaklık, %100 sRGB yüksek renk gamı, düşük mavi ışık Ren sertifikası, DC Karartma ve daha fazlasını destekliyor.

16 GB RAM ve 512 GB depolama ile birleştirilmiş Intel Core i5 113567 işlemci tarafından destekleniyor. Cihaz, yaklaşık 13 saatlik bir pil ömrü sağladığı iddia edilen 41 Wh 4 hücreli bir pil ile birlikte geliyor. Lenovo Yoga Duet 2021, Uzay Grisi renk seçeneğiyle geliyor ve yaklaşık 1.077 dolar fiyatla satılıyor.