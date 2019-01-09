Dün farklı şirketlerin ürünleri tanıtılırken, bu gün tanıtım sırası nihayet Lenovo‘ya geçmiş oldu. Bu gün Çin teknoloji devlerinden Lenovo, Lenovo Yoga S940 ultra taşınabilir dizüstü bilgisayarı tanıttı. Öncesinde tanıtılan Lenovo Smart Tab M10 ve P10 tabletlerine göre daha çok yükseltyme yapılmıştır diyebiliriz.

Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2019 teknoloji fuarında resmileşen Yoga S940, dışardan başka bir ultra taşınabilir dizüstü bilgisayar gibi görünüyor. Yani yeni Lenovo dizüstü bilgisayarın özellikleri, rakip cihazlara çok benziyor.

Lenovo Yoga S940 ile ilgili ilginç olan şey, üzerinde kavisli cam bulunan muhteşem bir uçtan uca ekrana sahip olmasıdır.

Lenovo Yoga S940 Özellikleri ve Fiyatı

Lenovo Yoga S940 dizüstü bilgisayarı, 16:10 en boy oranı sunan 13.9 inç IPS LCD ekrana sahip. Giriş seviyesi özelliklerine sahip iki farklı ekran sürümü bulunmakradır. Birincisi 400 bit parlaklığı ve Dolby Vision’ı destekleyen 1080p ekranlıdır. İkincisi ise 500 bit parlaklığa sahip daha yüksek HDR400 4K çözünürlük taşımaktadır. 16:10 en boy oranını destekleyen ilk dizüstü bilgisayar. Bunlara ek olarak 1.2 kg ağırlığında ve 12.2mm kalınlığındadır.

Ekran farklılıklarına ek olarak Yoga S940 işlemci bakımından da iki farklı sürüme ev sahipliği yapıyor. Bunlar ise Intel Core i5 ve Core i7 gibi CPU çeşitleridir. Tümleşik Intel UHD 6320 grafik kartı bulunuyor. Dizüstü bilgisayar 16 GB RAM’e kadar yapılandırılabilir. Yoga S940’ın depolama kapasitesi 2 TB’a kadar yapılandırılabilen 256 GB NVMe PCIe ile gelmektedir.

Lenovo Yoga S940, Dolby Atmos destekli önden yer alan hoparlörlere sahiptir. Ekranın yüz tanıma için yerleştirilen ön tarafta yer alan bir IR kamera var. Dizüstü bilgisayarda bulunan yapay zeka sensörleri, kullanıcı cihazdan uzaklaştığında dizüstü bilgisayarı otomatik olarak kilitler. Yapay zeka aynı zamanda, görüntülü aramalar sırasında ortamdaki gürültüyü azaltmak için devreye giriyor. Cihaz iki Thunderbolt 3 USB-C portu ile birlikte gelecek. Ayrıca Amazon Alexa ve Microsoft Cortana ses asistanlarına sahiptir.

Lenovo Yoga S940, 1.500 dolardan başlayan bir başlangıç fiyatına sahip. Çinli firma satışlarına Mayıs ayında başlayacak.