Lenovo Yoga Smart Tab ve Smart Tab M8 Tanıtıldı – Özellikleri ve Fiyatı

Lenovo, IFA 2019’da Yoga Smart Tab ve merakla beklenen Smart Tab M8‘i piyasaya sürdü. Bu, şirketin ilk Android tabanlı Smart Tab ürünü değil. Daha öncesinde Smart Tab P10 ve Smart Tab M10‘u tanıtarak, Alexa’yı entegre etmişti.

Smart Tab ürünleri piyasada oldukça iyi bir performans sergiledi. Buna karşılık şirket iki yeni ürüne Google Asistanı entegre ederek piyasaya sürdü.

Lenovo Smart Tab M8, Smart Tab M10’un gelişmi bir sürümü olarak geldi. Yukarıda belirttiğimiz gibi Google Asistan destekli. Smart Tab M8, MediaTek A22 yonga seti, çift stereo hoparlör ve bir HD ekran ile birlikte geliyor.

Tablet, sürekli aktif olacak şekilde çalışan Google Asistan’ı optimize eden ve gücünü hemen bitirmeyen akıllı şarj desteğine sahip. Lenovo Smart Tab M8’in fiyatı 149 Avro‘dur. Ekim ayında piyasaya çıkacak.

Lenovo Yoga Smart Tab Fiyatı ve Özellikleri

Lenovo Yoga Smart Tab, popüler Yoga dizüstü bilgisayar serisinden tasarım dilini ve özelliklerini benimseyen daha seçkin bir yapıya sahip. Ama bu sefer eğrilebilen ya da çevrilebile bir klavyesi yok. Cihaz, 10 inçlik bir Full HD ekrana sahip. Bir sekiz çekirdekli Snapdragon 439 işlemci tarafından desteklenmektedir.

Tablet ayrıca yerleşik çift JBL Hi-Fi hoparlörler ile birlikte geliyor. Lenovo Yoga Smart Tab, ayrıca Google Assistant’ın Ambient Mode’unu da desteklemektedir; bu, bu özelliği etkinleştirmek için stand üzerinde çalıştırma butonuna basıp, sonrasında sorularınızı yanıtlayabileceği ve çeşitli sesli komutlar alabileceği anlamına gelir.

Yoga Smart Tab, 299 € olarak fiyatlandırıldı ve bu ayın sonunda Avrupa’da piyasaya sürülecek.