Lenovo Yoga Tab 13, Yakında Piyasaya Sürülebilir!

Mart ayının başlarında, Lenovo’nun Yoga serisi altında birinci sınıf bir tablet üzerinde çalıştığını ve neredeyse bir buçuk yıl sonra piyasaya süreceğini görmüştük. Şimdi, aynı Yoga Tab 13 tableti FCC sertifikası aldı.

FCC veritabanında YT-K606F model numaralı “Taşınabilir Tablet Bilgisayar” olarak sınıflandırılmış bir Lenovo cihazı bulunuyor. Bu model numarası zaten Google Play Console listesinde göründü ve adı Yoga Tab 13 olarak ortaya çıktı. Her neyse, liste cihazın Wi-Fi 6 5GHz, Bluetooth LE bağlantısı desteğinâe sahip olacağını gösteriyor.

Ek olarak, FCC raporunun içindeki bir etiket, cihazın Çin’de Lenovo için üretildiğini gösteriyor. Ayrıca taslak diyagramlardan biri güç düğmesi ve ses seviyesi düğmelerinin sağda olduğunu gösteriyor. Lenovo, Eylül 2019’da son Yoga tableti olan Lenovo Yoga Smart Tab’ı piyasaya sürdü. Giriş seviyesi tablet Snapdragon 439 yonga setine sahipti.

Bununla birlikte, yeni onaylanan Yoga Tab 13, Snapdragon 855 amiral gemisi yonga setine sahip diyebiliriz. Bir Geekbench listesi ayrıca yonga setinin 8GB RAM ile eşleştirileceğini söylüyor. Yoga tabletin Android 11 işletim sistemiyle çalıştığı söyleniyor.

2019 Yoga Smart Tab, 1920x1080p çözünürlüğe sahip 10,1 inç ekran bulunduruyor. Ancak 2021 sürümünün bunu bir adım öne çıkardığı söyleniyor. Google Play Console listelerine göre tablet 2K ekrana sahip olacak.

Bu ekranın 1350 x 2160 piksel ve 240 DPI çözünürlüğe sahip olması bekleniyor. Ayrıca adından da anlaşılacağı gibi, 13 inçlik devasa bir ekranla gelmesi de söylentiler arasında yer alıyor.