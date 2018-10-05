Lenovo Z5 Çin Dışında da Piyasaya Sürülecek!

Fiyatları ile oldukça çekici olan Lenovo z5 Çin’de satılmaya başladı. Ayrıca çok yakın zamanda Çin dışındaki pazarlarda satılması için çok iyi nedenleri var.

16 Ekim tarihi için bir reklam posteri gibi görünen bu afiş aslında birçok şeyi ortaya koymak için yeterli. “Katil geri dönüyor” diyor, bu da Lenovo‘nun zaten böyle bir çıkış yapacağını bildiğimiz anlamına geliyor, ve daha önceden yaptığımız tahminlerin gerçeklik payını ortaya koyuyor.

Alternatif olarak Lenovo gerçek amiral gemisi olan Lenovo Z5 Pro‘yu çıkarmayı planlayabilir. Ayrıca arkadaki kayar mekanizmalı ve dört kameralı kurulumla tasarlayabilir.

Şimdilik yapabileceğimiz tek şey “daha resmi” bir şeyin ortaya çıkmasını beklemek olacak.